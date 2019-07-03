政見會／朱立倫1.5分鐘猛酸果凍：郭台銘的身價只能支付一年國家養

記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統初選廝殺激烈，由黨中央舉辦的首場「國政願景電視發表會」3日晚間在台北登場。在第二輪的答題階段，第一個題目為「財政題」，如何維持財政穩健、租稅公平？朱立倫一開口就有火藥味，狂酸郭台銘，他先質疑郭董還是需要說清楚0-6歲國家養的基金來源，再批幕僚害了郭台銘，準備給他的數字都不對，況且主權基金、六大基金也是專款專用的。

朱立倫呼籲，郭台銘應該請專家了解一下，可不可行，「針對郭台銘剛才承諾他願意以自己的財產墊支，但是以郭台銘的身家也只能負責一年左右，這也是蠻嚴重的事情！」，全場笑聲一片。

朱立倫指出，中華民國絕對不會破產，中華民國資產在全世界排名第14， 成績不錯。中華民國政府的總資產12兆多，負債大約6兆，淨值達到6兆3，大約等於30個郭董。但是這不代表我們可以亂開支票，如果舉債是用來做公共建設，創造未來的。資產部分，過去央行一年貢獻國庫兩千億，我主張要設立「兆元主權基金」，走向國際化，由國家管理。

他說，最重要的，政府的閒置資產要活化，過去我當行政院副院長盤點閒置資產，當年就高達 25 兆元，閒置資產都要活化。此外，稅制改革，蔡政府的稅改對受薪階級而言，看似扣除額變多了，對富人才是真正大開減稅之門。綜所稅率最高45%下修到40%，股利所得的稅率更一口氣調降到 28%。一般人減不到稅，有錢人卻大減稅，1億到3億元的就有10 戶，減一千萬元以上的就接近 200 戶，稅損高達80億元。

▲國民黨第三場國政願景發表會-朱立倫。（圖／中天電視提供）

朱立倫表示，要解決錢不夠的問題，他主張一定要課富人稅，要有合理稅制，真正課到富人稅。

朱立倫表示，他主張推動電子支付，防止地下經濟，擴大稅基，台灣的受薪階級單獨負擔了太重 的稅，因此，我主張「EITC」勞動所得扣抵制、負所得稅， 針對有在工作但薪水不高的低薪階級，進行補貼，租稅一定要公平，一定要完整。

此外，朱立倫也提到，韓市長的愛情產業鍊、郭董的育兒產業鍊，他還要強調，「新創產業鍊」，共同來增加稅收。做為總統，面對財政問題最重要的態度，就是要為下一代創 造未來，不能花掉下一代的未來，要建立一個真正公平的租稅制度。