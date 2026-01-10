　
    • 　
>
國際

51年首度！「末日飛機」現蹤洛杉磯　美防長親自出馬

▲▼ 美國空軍E-4B「末日飛機」（E-4B Nightwatch，又稱「夜巡者」）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國空軍E-4B「末日飛機」，又稱守夜者。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）搭乘素有「末日飛機」（Doomsday Plane）之稱的波音E-4B（Boeing E-4）空中指揮機，於8日晚間降落洛杉磯國際機場，也是這架服役51年的特殊軍機首度出現在當地，立刻引發熱議甚至陰謀論揣測。

在社群平台X（前身為推特）超過百萬人追蹤的帳號@ConcernedCitize發文指出，末日飛機51年來首度降落洛杉磯，「這基本上是一個抗核打擊的空中指揮單位，大概不是什麼好兆頭。」一些網友推測，這架飛機的現蹤可能與世界局勢動盪有關，也有人為此感到不安。

對此，美國國防部向媒體證實，赫格塞斯正搭乘該機展開「自由兵工廠」（Arsenal of Freedom）全國巡迴行程，目的是展示美國國防工業基地，並且提振軍隊招募。

右翼網紅蘿拉·盧默（Laura Loomer）也隨行，她在社群媒體發文表示，赫格塞斯稱呼洛杉磯軍事入伍處理站的新兵為「真正的菁英和頂尖人才」，因為他們願意將生命奉獻給「上帝與國家」，「難怪美軍招募人數飆升」，將功勞歸於赫格塞斯。

波音E-4B「守夜者」（Nightwatch）是由美國空軍操作的重度改裝波音747，作為空中指揮中心設計而成，即使地面上的指揮中心被毀，也能夠繼續維持全球通訊，可在核戰等重大緊急狀況下，繼續維持聯邦政府運作，甚至被媒體形容為「飛行的五角大廈」。該機可在不加油情況下飛行12小時，也可以執行空中加油，讓任務時間延長得更久。

這架飛機今年6月曾飛往華府安德魯斯聯合基地（Joint Base Andrews），當時總統正在評估對伊朗的軍事打擊選項，9月也曾現身德州沃斯堡（Fort Worth）。

01/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

末日飛機、美國空軍、波音E-4B

免費訂閱《ETtoday電子報》
