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2020選戰起手式！國民黨反鐵籠公投凱道遊行大咖雲集、目標10萬人

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▲▼【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會,現場民眾擠滿凱道,大國旗進場。（圖／記者季相儒攝）

▲凱道造勢。（資料照／記者季相儒攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨7月7日「反鐵籠公投」凱道造勢密集籌備中，依黨內目前規劃，活動將由3點開始，預計5點結束，當天除了5位總統初選參選人、10位縣市議長以及55立委提名人參與外，前總統馬英九確定會出席，也將全程參與，黨內也預估當天參與人數達10萬人。

國民黨主席吳敦義相當重視此場造勢，下令動用藍營全部資源，各縣市黨部、議長、社團、立委皆傾力動員，當天主持人為歐陽龍、洪孟楷、王育敏、魯明哲、萬美玲，吳敦義將於活動開場率先致詞，隨後分別由5位黨內總統初選候選人發言，依規劃排序為朱立倫、周錫瑋、張亞中、郭台銘、韓國瑜。

針對郭粉、韓粉頻頻在網路隔空較勁，更各自號召當天動員，黨內基層擔憂當天可能出現鬧場或雙方支持者衝突事件，認為黨中央應提早做相關宣導與對策。對此，吳敦義在1日立委提名人座談會上裁示，黨中央應做出相關處理。

黨內人士指出，這場造勢被視為國民黨的2020選戰起手式，黨中央在民進黨初選結束走向團結、總統蔡英文搭上香港反送中議題民調衝高以及國民黨內民調作業啟動前夕的時機點，舉辦一場大型造勢，邀請所有初選候選人及歷屆黨主席，製造全黨團結一心的印象，期盼衝高參選人的整體支持率，集會參與人數預估10萬人。

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關鍵字：反鐵籠公投,凱道遊行,77造勢,國民黨

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