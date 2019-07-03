藍營初選競爭激烈　朱家軍葉元之掃街喊：不放棄任何一通電話

▲葉元之掃街。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

國民黨將於8日啟動為期一周的總統候選人電話民調，新北市議員葉元之3日一早替前新北市長朱立倫掃街，拉抬初選聲勢。郭、韓、朱都與板橋區有淵源，郭台銘日前也在此造勢，較勁意味濃厚。

葉元之上午在市政府旁站路口拜票，隨後前往板橋慈惠宮旁的福德市場掃街，他表示，許多民眾都相當支持朱立倫，但是不知道下周開始就要進行電話民調，特地到市府前及市場宣傳，不放棄任何一通電話的機會！

2020總統大選在即，國民黨初選人數史上新高，共有5人角逐，其中朱立倫、高雄市長韓國瑜、前鴻海董事長郭台銘之間的競爭格外激烈。黨內民調初選在8日到15日進行作業。朱立倫一手提拔的新北市議員葉元之，選在新北市政府前路口拜票，懇請市府員工支持前市長朱立倫並提醒下班在家等電話，葉元之說，不少老同事路過都幫他加油打氣，喊「朱市長凍蒜！」。

葉元之則隨後轉往板橋慈惠宮旁的福德市場掃街拜票，透過與選民近距離接觸，提醒民眾下周開始電話民調，拜託支持朱立倫；由於郭台銘於板橋慈惠宮發跡，日前又在板橋體育館造勢，葉元之選在附近拜票，與郭台銘互相較勁的意味相當濃厚。

葉元之表示，朱立倫擔任新北市長期間體恤同仁，市府員工都相當支持朱前市長，市場拜票時則遇到許多韓粉，也說朱立倫及韓國瑜都很棒，他拜託民眾下周晚間在家守住電話支持朱立倫，他也強調，下周是國民黨的關鍵時刻，黨內一定要展現團結的力量，讓藍軍奪回2020執政權。