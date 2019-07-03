政見會／「核廢料不能擺爛」朱立倫：蔡政府的能源政策是意識形態

記者黃巈禾／台北報導

國民黨總統初選廝殺激烈，由黨中央舉辦的最後一場「國政願景電視發表會」3日晚間在台北登場，聚焦在經濟、財政、能源與環境4大主題。對於第二階段的台灣的能源政策如何才能永續發展提問，國民黨初選參選人朱立倫批評，蔡政府的能源政策根本就是意識形態。

第二題是能源題，題目為總統蔡英文就任以來，採取躁進的「非核家園」政策，藐視「以核養綠」公投結果。如果您當選中華民國總統，請問台灣的能源政策如何才能永續發展？

對此，朱立倫在答題時一開始是先針對郭台銘，他說，「好像不回應郭董就沒意思了，郭董不要算孩子算一年啦！去年的生肖的確是18萬多，前二年都是21萬多，不要少算了，到時候你要付錢。」

▲國民黨第三場國政願景發表會-朱立倫。（圖／中天電視提供）

朱立倫表示，缺電絕對會危害國家安全，但安全是最重要的，怎麼可以犧牲大家的健康、用肺發電，沒有核安就沒有核電，「核廢料不可以擺爛、不可以交給地方政府，由我們國家積極地來處理，這是我們最基本的發電的政策」。

朱立倫強調，除了發電，當然要節電，應該要花最大的資源來推動，讓全民一起來節電，建構智慧電網，建構智慧節能，他在當市長的時候，已推動非常多社區，開始做這樣的一個示範性的做法，真正的達到能夠節能減碳的一個效果，事實上能源不單是節能，重要的是能夠減碳，作為地球公民、地球村一份子的責任。

朱立倫批評，蔡政府提到的能源政策完全是意識形態、完全不可行，「我們沒有擁核，我們也不該意識形態的反核，我們用核，希望核盡其用，我們希望綠能將來成為目標，最後我們真正達到一個清淨家園的目標。」

朱立倫提到，這半年來，從去年12月25號離開公職後，他走遍全台灣，在宜蘭、在雲林跟著農民一起下插秧耕作，在原住民的部落，跟原住民一起談原住民的甘苦，還在公共托老中心，跟著朋友們一起關心長輩，跟著年輕媽媽在托幼中心，關心我們的未來。

朱立倫還說，自己沒有譁眾取寵的政策，也不要喊口號，相信務實的政策，才是台灣真正需要的一個力量，感謝台灣，感謝所有的民眾，20年來給他的機會，希望為台灣繼續打拚，也有信心，帶領大家一起贏。

根據流程規劃，這場國政願景電視發表第一階段申論題，依序為韓國瑜、張亞中、朱立倫、郭台銘、周錫瑋，每人發言12分鐘；第二階段則是現場問答，主持人從4大議題中抽問兩題，每人每題回答3分鐘，發言順序第一題依序為周錫瑋、郭台銘、朱立倫、張亞中、韓國瑜；第二題依序為郭台銘、朱立倫、張亞中、韓國瑜、周錫瑋。

政見會結束後，國民黨緊接著也會在7月8日至14日進行總統初選全民調，7月15日公布結果，17日提報中常會，28日全代會正式通過2020總統參選人的提名。

▲國民黨第三場國政願景發表會。（圖／中天電視提供）

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