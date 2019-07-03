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政見會全文／張亞中：打造「全球開放島」　高雄當第一實驗區

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▲▼國民黨第三場國政願景發表會-張亞中。（圖／中天電視提供）

▲國民黨第三場國政願景發表會-張亞中。（圖／中天電視提供）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統初選廝殺激烈，由黨中央舉辦的最後一場「國政願景電視發表會」3日晚間在台北登場，主題為經濟、財政、能源與環境。國民黨初選參選人張亞中在第一輪發言時表示，他目標將台灣打造成「全球開放島」，並積極抓住中國大陸的經濟機會與市場，讓全球的資金與人才能夠以最便捷的方式進入台灣，「高雄是我目前考慮的第一個實驗區。」

在能源部分，他主張以「減碳無煤」為目標，以「以核養綠」為方法，一旦當上總統就會立刻重啟「核四」；財稅以「適度的稅收、友善的稽徵」為原則，喊出「今年稅收超徵多少，隔年就減稅多少」。

張亞中最後說，「做為總統，我會以身作則，我與我的家人，不會與利益團體、派系團體掛勾，如有官員貪污，絕對嚴懲，絕對追究到他死為止，我會把中華民國打造成為一個服務型的國家。」

張亞中政見12分鐘發言全文：
各位參選人、現場、電視機旁及網路上的朋友，大家好。

如同前面兩場，我想從總統的高度，而不是部會首長或行政院長的層級來談國家應有的願景及政策。第一場，我談的是我會如何化解藍軍的「亡國的焦慮感」，第二場，我向各位報告的是我會如何救國家與民族的根。這一場說明會，我想談的是，如何讓我們的國家受到世人尊敬，讓中華民國成為一個偉大的國家。

2008年，本黨重新獲得執政。當時，我以歐洲小國的故事為內容，滿懷期待地寫下《小國崛起》這本書，我得到一個結論，「真正的偉大是受人尊敬，小國也可以偉大」。

儒家文化告訴我們「有容乃大」。開放就是要包容，能包容才能得到尊敬，才能偉大。因此，「開放」是我處理經濟議題與其它國政議題的五大核心價值之一。

我的目標是把台灣打造成「全球開放島」，讓台灣成為像中世紀的威尼斯，17世紀的荷蘭，經濟活動不受宗教與政治意識形態所限制，讓全球的資金與人才能夠以最便捷的方式進入台灣。高雄是我目前考慮的第一個實驗區。我也會學習新加坡，只要是對我們有利的，我會率先主動開放，而不是以「對等開放」來限制自己。「有容乃大」這四個字將主導我的經濟思想。

愛爾蘭在1990年代初，與台灣的「人均GDP」大致相同，現在已經是全球第二。最主要的原因，就是愛爾蘭抓住與歐洲大陸統合的機會。古有明訓：「天予要取、地利勿失」。我若是總統，會積極抓住中國大陸的經濟機會與市場。但是，我也必須要提醒各位，沒有政治上「和平」，既不可能做到「開放」，也不會有兩岸經濟的穩定。如果本黨的兩岸政策仍是「一中各表」，就無法創造兩岸和平，所謂的「自經區」與「兩岸經貿政策」，也註定效果有限。

我們不是個大國，不可能什麼產業都想做，我們必須在全球產業鏈裡面找到最適合自己的定位，在這個複雜多變的世界，政府行政團隊的能力與視野肯定是不足的，我會推動「共治」與「開放」，讓民間與政府共同決定我們的產業政策走向。

在能源問題上，我會堅持三個原則，第一、必須要遵守國際社會的減碳規範，碳愈少愈好；第二、避免傷害健康，能源愈乾淨愈好；第三、方便經濟濟發展及照顧一般百姓生活需求，能源愈便宜愈好。因此，能源政策，我主張以法國為師，以「減碳無煤」為目標，以「以核養綠」為方法。核廢料當然是個問題，但是現在的科技已經可以處理，未來更是方便。因此，我當選總統，會立刻重啟「核四」。我堅信，一個能夠不受民粹意識形態綁架，遵守國際社會規範，照顧百姓生活需要的國家，才能受人尊敬，才會是個偉大的國家。

我們只有一個地球，也只有一個台灣，青山綠水不是我們任何人所「擁有」的，我們都只是過客，只能「享有」，更沒有權利去破壞。環保與經濟，本身就是一體，終極目標都是為了人民的生活幸福。做為總統，我將以瑞士為師，我要讓中華民國成為全亞洲最重視環保的國家，讓世人肯定與尊敬。

在我看來，瑞士除了環保以外，觀光應該也是中華民國學習的榜樣。觀光是無煙囪的環保產業，也是真正的庶民經濟產業，受惠面廣，更是永遠留在台灣，不會移走的產業，觀光建設的成果，也是所有民眾都可以享用的。台灣有世界級的山水景觀，有豐富的中華文化底蘊，有多元的宗教建築，多彩的宮廟慶典，有傲視全球的故宮文物，有多元美食的傳統，更有一流的美食創意者。蔬食既有助於環保，也可保護動物的生命權。因此，我會融合觀光、經濟、文化與環保，目標是把台灣打造成「世界的中華文化之都」與「全球的蔬食之都」。我相信，如果我們是以「中華文化」與「環保美味蔬食」在全球定位，我們一定是個受世人尊敬的偉大國家。如果我當選總統，我會請觀光協會前理事長姚大光先生協助我做整體的規劃。

在創造政府財政收入方面，我會參考成功先進國家，成立「主權財富基金」，找優秀的專業經營團隊，為國家創造財富。我是孫中山先生的信徒，我相信民生主義的目的是均富，我會落實房地合一實價課税，做到漲價歸公。

在財稅政策方面，我會以「適度的稅收、友善的稽徵」為原則。做為總統，我承諾大家，第一、國家應該視需要而徵稅，今年稅收超徵多少，隔年減稅多少。第二、推廣「共治」精神，引入NGO仲裁機制，協助釐清法院與人民的稅款爭議。第三、政府應有效率，不要再有「萬年稅單」，為了追查一張稅單，毀了一家人，毀了一家公司，同一事由稅款爭訟或爭議超過六年都未定，不得再課徵。第四、稅收成本須由目前的1.0%，大幅降低至國際標準的0.5%以下，我會簡化稅目，降低稅收成本，廢棄高昂稽徵成本的落伍稅制。如果我當選總統，我會請前主計長韋伯韜先生協助我做整體的規劃，二年之內，完成改革。

一個受人尊敬的偉大國家必然是個公義的國家。在民進黨的執政下，台灣已經是個不公義的社會。刪減軍公教的退休金就是一個違憲與不公義的例子。我已開過多次記者會，明確地說，所謂「潛藏債務」會造成退撫基金破產的說法是錯誤的，年金與退休金也是兩個完全不同的概念，政府不可魚目混珠。民進黨政府砍的是軍公教當時即應得的薪水，只是等他們退休後，政府才支付的退休金。做為總統，我絕對維護憲法所保障的財產權，原本該給退休軍公教多少錢，就給多少錢，一毛都不少。我捍衛的不是軍公教的「福利」，而是原本就是屬於他們的「財產」。另外，我會提出真正的年金改革計畫，讓所有的勞動者，包括軍公教與勞工，未來用統一的計算標準來處理退休金及年金，避免職業矛盾、世代矛盾。我如果當選總統，我會請前勞保處長孟藹倫女士來協助我完成這件事。我向所有軍公教的朋友承諾，我說到做到。

一個受人尊敬的偉大國家，一定是個慈悲的國家。做為總統，我會參考「區塊鏈」，推動「數位社福幣」系統，讓我們為社會、對家庭所做的奉獻，都可以轉換為自己可以享用的社會福利。我會把「長照」列為重大政策。未來長照不只是由政府，而必須由全民「共治」，政府必須在法令上全面鬆綁，推動長照保險，引導企業、金融業、醫療業、社會福利機構全面進入長照產業。

一個受人尊敬的偉大國家，是讓所有人能夠有尊嚴活著的國家。我會把照顧「獨居老人、重大疾病、身心障礙」者列入優先照顧的對象，我會用「開放」、「自由化」的原則來改善目前的家服政策。我如果當選總統，我會請前立委楊玉欣女士來協助我完成這個慈悲的目標。

最後，歷史告訴我們，不管任何政治體制、推動任何政策，要成功就要有一個廉能的政治結構。做為總統，我會以身作則，我與我的家人，不會與利益團體、派系團體掛勾，如有官員貪污，絕對嚴懲，絕對追究到他死為止。我會把中華民國打造成為一個服務型的國家。我始終認為，一個廉能的國家，才能得到信任，受人尊敬，才有機會成為偉大的國家。

各位朋友，我為我的國家已經奉獻了四十多年。我有正知正見的理念，有系統的完整治國方略，我深信，如果你們願意給我機會代表本黨參選，我將不是以個人，而是以理念、論述、政策來團結本黨，帶領本黨贏回2020年的大選。我更深信，如果我有機會帶領中華民國，四年之內，絕對會讓我們的國家重新再起，讓世人驚艷與尊敬。我許諾各位一個5G（ five gives，五給）的國家，一個給人民歡喜、給人民方便、給人民希望、給人民信心、給人民幸福的偉大國家。請與我一起重新啟動中華民國，謝謝！
 

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關鍵字：國民黨,政見會,朱立倫,韓國瑜,郭台銘,周錫瑋,張亞中

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