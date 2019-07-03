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政見會／郭台銘給國民黨建議無奈喊「委屈」　回批朱立倫不懂國家財政

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記者呂欣玫／台北報導

國民黨最後一場政見電視發表會3日晚間在台北登場，主題聚焦經濟、財政、環境、能源。國民黨總統初選參選人郭台銘在第二輪抽問，被問及能源題時，一開頭就無奈地說，他提的建議國民黨沒一個接受，「就是說很委屈我」，惹得在場觀眾一片笑聲。

另外，郭台銘也回酸朱立倫，必須要了解國家的財政，更再次承諾新生兒只要有報戶口，都會讓國家來認養。

「國政願景電視發表會」第二輪由主持人現場抽題進行提問，第一個抽中的題目為「能源題」，內容為蔡英文總統就任以來，採取躁進的「非核家園」政策，藐視「以核養綠」公投結果。如果您當選中華民國總統，請問台灣的能源政策如何才能永續發展？

郭台銘一開頭就對黨主席吳敦義喊話，「跟吳主席報告一下，這三場辯論，這是個總統國政發表會，可是好像問的問題都是部長級或縣市長級的問題，因為你們都說不能改，我提的建議你們國民黨沒一個接受，我只能接受，就是說很委我。」

對於能源議題，郭台銘指出，台灣的能源政策，必須以低碳趨勢和整體產業政策，再加上國內民生需求來思考設計。氣候變遷是全球重大危機，英國在五月決議進入氣候變遷緊急狀態，巴黎協定相關規則即將開始實施，低碳已是國家競爭力的關鍵指標，是世界趨勢，也是文明象徵，更是我們身為地球公民的責任。

郭台銘說，他一直在推動的不只是關燈工廠，同時也是低碳工廠，所以要運用工業互聯網使製造業節能減碳，然而，穩定的能源對產業和人民也非常重要。

同時，郭台銘也批評蔡政府躁進的「非核家園」政策，把講求科技與管理的議題民粹化、政治化，電力缺口發生後，以火力發電填補缺口，用肺發電，民進黨擔心的核電廠沒有出問題，嚴重的空汙反倒先讓全民的健康出了大問題，以核養綠公投通過後，蔡政府依舊鴨霸，視而不見，「我當選總統，必定遵循公投結果，積極發展綠能，務實使用核能」。

值得一提的是，針對被國民黨總統參選人朱立倫在政見會過程中狂酸，要說清楚0-6歲國家養的基金來源、幕僚害了郭台銘，準備給他的數字都不對、主權基金、6大基金也是專款專用的，郭台銘也回批朱立倫。

郭台銘說，朱立倫真的需要多了解，他剛剛去查了一下，國家公布的新生兒是18萬1千多，就是20萬，可能有2、3萬是沒有報戶口的，他是報戶口的才有補貼，朱立倫必須要了解國家的財政，他指的主權基金來源不包括6大退休基金，而且許多特定基金過去被指正是國家的小金庫。另外，去年新生兒統計只有18萬1千多人，所以說21萬人你只要報戶口，都會給他們，國家來認養。

▲▼國民黨第三場國政願景發表會-郭台銘。（圖／中天電視提供）

▲國民黨第三場國政願景發表會-郭台銘。（圖／中天電視提供）

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