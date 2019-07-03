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政見會全文／朱立倫主張「0-6歲大家養」　拚全民經濟、上任推自經區

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政治中心／綜合報導

國民黨總統初選廝殺激烈，由黨中央舉辦的第三場「國政願景電視發表會」3日晚間在台北登場，主題聚焦經濟、財政、環境、能源。國民黨初選參選人朱立倫在第一輪發言時表示，到底我們要拚的是產業、或者是高科技的富民經濟、還是庶民經濟？朱立倫真正要拚的是，全民經濟！他承諾若當選中華民國總統，絕對選擇「自由開放」，全力推動「自經區」。朱立倫12分鐘政見會的發言內容，全文如下：

朱立倫政見12分鐘發言全文：

吳主席，主持人，各位好朋友，大家晚安，大家好，我是朱立倫：

最近有一股聲音說，朱立倫的確是國民黨最好的、最適合的、最正常的，可是大家又擔心朱立倫初選會不會過？我可以理解，因為我們都希望要贏，蔡英文做得這麼爛，民進黨把國家搞得這麼差，趕快下台，大家不能再忍了。所以大家希望我們一定要贏，我跟大家說，放心！下個禮拜民調，放心的支持朱立倫，朱立倫一定帶著國民黨跟大家贏回台灣，我們2020一定要贏，我們一定贏！

昨天有一位朋友，看了兩次政見發表會之後，line了一個圖文給我，蠻有趣的，他說：國家養，郭懂！發大財，韓懂！會出書，張懂！愛唱歌，周懂！拚經濟，朱懂！

的確，我花了四十年時間，十年學財經，十年教財經，二十年幫全民一起拚財經。我不為個人，不為企業，我為全體的民眾拚了二十年的財經。各位，我相信，拚全民財經，朱立倫懂！朱懂！那既然朱立倫懂，那就要跟大家談一談最近最夯的一個議題，「0-6歲國家養」是什麼意思？

0到6歲國家養是社會主義，0到6歲自家養是資本主義，0到6歲大家養才是公平正義，朱立倫堅持公平正義，朱立倫主張大家養，就是「高所得的請你自己養，中所得的幫忙養，低所得才國家養！這才符合公平正義！」天下沒有白吃的午餐，我們花的每一塊錢，都是大家的錢 要不然就會花掉下一代的錢，作為國家領導人要堅持原則，守得住，走出方向，這才是對的。

第二問題，台灣到底要走的是「自由開放」，還是「封閉管制」？朱立倫一直堅持，台灣一定要走自由開放。大家都知道中美貿易大戰，G20剛開完，千萬不要以為結束了，那只是中場休息。對台灣來講，這是危機也是轉機，要利用這個中場休息，喘息的時間，趕快做好準備，把我們國內投資障礙，趕快把它弭平，趕快把它消除，歡迎所有台商回來，歡迎世界走進台灣。包括，我相信郭董會帶領企業回到台灣來，我們一定要準備好。自經區是其中的一塊，一定要做，朱立倫再次強調，2003年的時候，我推動的自由貿易港區桃園航空城都做了，十五年後，今天還不做自經區，我們已經比人家慢了非常非常多。

除了自經區，還有太多的開放、自由，我們不要再限制這麼多。新加坡、瑞士之所以成功，就是自由開放，台灣唯一一條路就是自由開放，同時政府不能有意識型態，最簡單一件事，台北市蓋一個雙子星大樓，今天竟然牽扯到國安問題、國家安全，難道柯文哲市長、難道台北市市民會傷害國家的安全嗎？這完全是意識型態作祟，所以，如果朱立倫當總統，絕對沒有意識型態，絕對公平對待。

韓市長，我也直接講，你剛才提的南北平衡、提的財劃法、提的高雄國際機場，我一定全力支持！

下一個選擇，就是既然台商要回來、國際要走進來，缺電怎麼辦？絕對不能缺電！同時，我們如果發電火力全開、用肺發電，民眾的健康怎麼辦？總統必須要做出決定，就是我們到底，必須要用核來發電？還是用肺來發電？蔡英文的2025完全達不到！

我再一次提醒台電跟能源局，一定要專業、要公正！不要國民黨執政的時候提供一批資料，等到民進黨執政的時候又說另外一套話，2025非核家園，最重要要百分之二十達到綠能，去年綠能只有百分之五，然後我們知道，國際的評比事實上我們最高只能達到、到2025年的時候只能達到九點五％，缺電怎麼辦？

天然氣要達到百分之五十，今天觀塘接收站卡在那邊，台中接收站的擴建計畫、永安接收站的擴建計畫都還沒有完成，基隆協和的接收案連環評都還沒有做，民進黨你在畫大餅，根本不可能達到，2025能夠有三成就不得了了，這時候，如果台商要回來、大家要用電，如果還缺電，怎麼辦？難道我們要火力全開、用肺發電，影響民眾的健康嗎？

我們當然知道，核電，我們希望有一天走向非核，但是在目前我們必須核能是核盡其用，在核安及積極處理核廢的態度之下，我們核能核盡其用。

當然，不只發電而已，用電節電也非常重要，我擔任市長，當時我們最快的速度，二十二萬盞的路燈全部換成LED，我們連續幾年達到全國節電第一名，當然，除了節電，我們應該佈建我們智慧的儲能，除了智慧的儲能，還要有智慧的電網，不過提醒一下，智慧電網沒有這麼快完成，大概要四到五年。

有人提出來，產業要訂定用電的優先順序，民主國家絕不可能，我們唯一一件事情就是充足的電，讓台灣經濟能夠發展。

除了能源問題，下一個選擇題，到底我們要拚的是產業、或者是高科技的富民經濟、還是庶民經濟？兩個一定要加起來，這才叫做拚全民經濟，朱立倫真正要拚的是，全民經濟！產業五缺的問題要解決，高科技要從硬到軟都要做，對於拚經濟，我提出三個重點，第一個重點叫做我們的新創經濟，新創經濟絕對不是只有AI，AI只是其中一點而已，我們的區塊鏈Blockchain、我們的Cybersecurity，我們的資安，到我們的Data Economy數據經濟，到我們的E-Sport，到我們的電競，到我們的FinTech，我們的金融科技，每一項都要做，不要有遲疑、不要有偏頗。我們要有一位年輕的閣員們，帶領大家一起來參與，要讓行政院有一位副院長層級的數位長，來帶領大家改革這些法令。

除了拚新創經濟以外，更重要的就是文化經濟，剛才大家都講了很多，台灣有最好的文化資產，最好的宗教傳統，最好的中華文化加各地的文化，是有台灣特色的文化。文化就可以賺大錢，因為我們結合了觀光一起來，台灣拚文化觀光，絕對有它的未來。朱立倫從過去到現在，就在這樣做，連兩蔣文化園區，我都能在當桃園縣長的時候，改造成為觀光勝地。同樣的，平溪放天燈，過去只是元宵節放一下，30萬人旅客，我們可以每年來放，結合環保，一年380萬人來放。歡樂耶誕城，一個市民廣場，因為創意，創造了650萬的觀光客，這是一門好生意。因為運動，我們的萬金石馬拉松，可以變成國際認證的銀標籤，帶動了國際觀光客，一萬多個選手來參與我們的萬金石馬拉松，朱立倫不是用說的，是用真正作的。

生活經濟也是一樣的道理，生活經濟就是食衣住行育樂，無一不是經濟，吃的部分，拉拉山的水蜜桃，原住民種出來的，我們農民種出來的賣不掉，我行銷到全台灣每一個地方都變拉拉山水蜜桃。萬里有螃蟹三百年，因為我們的推動萬里蟹品牌，讓一個小漁村變最夯的觀光景點，產值從三億變十五億，讓我們的漁民笑嗨嗨，我是真正用作的。同樣的，我們的運動，我們穿的部分，我們知道台灣是機能紡織的王國，全世界70%的機能紡織布料來自台灣，我們為什麼不能成為穿戴經濟，讓台灣成為機能紡織島，讓大家拚經濟。

拚經濟不是用說的，是做的，過去十六年來，不管文化經濟，不管觀光經濟、不管生活經濟，不管新創科技或者產業經濟，每一項朱立倫都是用做的，這才是全民拚經濟，拚全民經濟。

各位好朋友，下個禮拜，我們要做電話民調，當然，大家有可能接到電話，我要拜託每一位好朋友，接到電話的時候，思考一下，我們絕對不要做後悔的決定，也不要做一時爽的決定，因為我們知道英國的民眾為了一時爽，脫歐隔天就後悔了；烏克蘭民眾為了一時爽，選擇一位喜劇演員當總統，四天之後就後悔。朱立倫參與初選以來，每一天一步一腳步，穩健的來走，我不會當網紅，我只會拚政策，把實實在在的政績，跟大家來報告，台灣要走一條穩健道路，2020就由朱立倫跟大家穩穩的贏，台灣一定贏！國民黨加油！

▲▼國民黨第三場國政願景發表會-朱立倫。（圖／中天電視提供）

▲國民黨第三場國政願景發表會-朱立倫。（圖／中天電視提供）

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