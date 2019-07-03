►政見會全文／「你的日子比4年前好嗎？」郭台銘：讓蔡英文搞下去　台灣萬劫不復

記者林銘翰／台北報導

國民黨總統初選廝殺激烈，由黨中央舉辦的第三場「國政願景電視發表會」3日晚間在台北登場，主題為經濟、財政、環境、能源。國民黨初選參選人郭台銘在第一輪發言時表示「如果再讓蔡英文這種政治人物搞下去，整個台灣就落入萬劫不復的境地，真的來不及了」，郭台銘會帶領大家再創台灣經濟奇蹟。郭台銘在第一輪發言的內容，全文如下：

郭台銘政見12分鐘發言全文：



主席、各位優秀的候選人、各位觀眾，大家好! 我是郭台銘。

今天是最後一場政見發表會。我要強調這次的選舉不但攸關國民黨，甚至攸關中華民國、攸關台灣的命運。這是非常重要的，大家不要輕忽這次的選舉。如果再讓蔡英文這種政治人物搞下去，整個台灣就落入萬劫不復的境地，真的來不及了。

我的朋友，前美國總統柯林頓 有一句名言: 「笨蛋！問題在經濟」。

我們這個國家現在最需要的是一位最懂經濟、最懂產業的人來帶領，而這個人就是我，因為在座的只有我，過去四十年都在真正的拼經濟。我們不拼口號，只拚務實。 有錢賺了，許多社會及民生的問題也就迎刃而解了，而這位領導人必須 要有大格局,也要有魄力及執行力，才可以將國家重新帶領到新的產業、新的科技重造台灣的競爭力。

雷根總統當年競選時曾經問過選民，「你的日子比四年前好嗎?」我今天要問同樣的問題。如果你真的覺得，你過去四年過得比以前好，就不要選我了。如果你覺得，過去四年過得比以前不好，甚至你認為未來日子會比現在更辛苦，那你就選我吧！我郭台銘有能力幫你解決問題，改變國家的命運。

每個候選人都很優秀，各有各的長處， 但是我比他們更適合做中華民國的總統。因為每次我都能夠化危機為轉機，化不可能為可能。

前幾天我說少子化是嚴重的國安危機，我要讓年輕人敢生孩子， 所以我做總統，我要讓零到六歲的孩子國家幫忙養，我講完後，許多政治人物都說不可能， 如果我跟其他政治人物一樣，我就不用出來選了！我的前半生，就是在化不可能為可能！所以，那些說我不可能做到的 政治人物， 是因為你們已經習慣舊有的思維 ,沒有勇氣與創意去突破。

我一直有個理念，失敗者找理由，成功者找方法。 台灣一年大約有18 萬新生兒， 六年共 108 萬人， 一個孩子補助一個月15,000 元，排富後， 約需 1,800 億。 扣除目前 政府已有的補貼600 億， 一年還需要 1,200 億 。

第一階段的財源將從 政府各類特種基金， 透過專業管理提升投資報酬率 4%， 就會增加 700 億， 再加上富人稅提撥 500 億， 就可以有1,200 億的新增財源 ，那就可以達到我的規劃目標:年輕人生孩子，國家來幫忙養。

未來我會幫國家建立「大健康產業」，第二階段的財源就從這裡的獲利而來，這個產業包括基因檢測、精準醫療、國際醫療服務、預防醫學等等。

台灣有極佳的半導體及資通訊硬體設備的基礎、醫療人才及資源環境，我有把握發展成世界級競爭力的大健康新產業。 我在去年說服全球生命科學領導品牌德國默克大藥廠的總裁 Dr Oschmann 到台灣， 跟我們的年輕團隊 H. Spectrum 合作 成立了全世界第一個 生醫創新實驗室， 我希望台灣社會能夠與國際有更多的類似這樣的合作，因為這個產業一年在全球有數兆美金的產值， 我們台灣要抓緊這個機會大賺全球健康財。

我再次強調，「零到六 歲孩子國家幫忙養」的政策，我有信心一定可以做得到， 萬一我提出籌措財源的方法不如預期，我也會為這個政策負責。也就是說如果到時候籌措的財源不夠，那我也會用我自己的財產先拿來墊支， 這也代表我有信心我絕對可以做得到。

我也要再次宣示，投資孩子就是投資國家的未來， 所以，如果我當選中華民國總統， 在我任內 「零到六歲的小孩, 國家一起幫你養 的政策]」一定會實施、一定會實現！就算是散盡家產，也在所不惜。

我做總統， 有決心，有方法， 我提出 「新十大建設」， 除了剛剛有提到的大健康產業之外，下世代科技產業在台灣就是半導體了，所以我還要打造半導體全產業鏈的大產業。台灣半導體的技術是 世界領先的， 我們的台積電 5 奈米 及 7 奈米的技術是 未來科技的核心，但是現在整個科學園區卻面臨了缺電、缺水、缺土地、缺人才的困境。

韓國的三星有一個超級野心的投資規劃，要投資上千億美金，在幾年內目標超越我們的台積電。果然，今天報紙上 證實台積電重要客戶 Nvidia 被韓國的三星 搶走部分訂單。

另外，當時我到竹科、南科和這些高科技廠商座談時，他們第一優先擔心就是缺電的問題。

我真的很為 這些產業抱屈， 這是企業的問題嗎？ 不是！ 這是蔡政府該解決的問題！所以關於能源的問題，我們應該要積極發展綠能、務實使用核能。至於核四的未來，我們認為必須交由全民來決定。

高雄市副議長陸淑美為什麼挺我？因為她選區裡頭的上千家螺絲廠商，已經形成一個年產值一千億的產業聚落，但現在這些中小企業 都面臨非常大的困境,，需要轉型升級， 需要一塊土地來蓋工業區，讓他們可以建設符合工業互聯網條件的智慧廠房。但就這麼一個小小的要求， 他們從陳菊市長時代 一直要求到現在韓市長時代，都得不到正面積極的回覆， 她之所以支持我選總統，不是因為她認識我，而是她苦民所苦，知道選擇郭台銘可以解決當地的經濟問題 。

至於建立未來新產業的重要性，我們拿韓國相比大家就會很清楚。在 1998 年的時候，韓國的平均國人所得還是我們的三分之二,，在 2003 年以前，台灣的平均每人所得 也都一直高於韓國，但自從2004年開始 我們就被韓國超過了，現在只能勉強看到他們的車尾燈， 這是我們國家的恥辱！我如果當選總統，一定會傾全國之力，復仇雪恥。

韓國之所以能夠壯大，是因為他們在半導體、手機、面板、汽車、電池、新材料及文創產業，都有大規模企業， 而且還有政府的扶持。如果我當選，我會整合台灣大中小企業形成完整的上下游產業鏈來與韓國競爭。

另外，韓國對外簽署 自由貿易協定 FTA， 涵蓋了他出口的七成，遠高於我們台灣的不到一成。所以，我當選以後， 會盡全力設法 與美國簽訂 FTA。 美國是指標Ｍ只要美國簽了，其他國家 就會願意與我們簽， 我們的產品和韓國 就會在公平的基礎上 做全面的競爭。 這就是我幫台灣產業 做全球布局中的 「東進」。

另外， 我們也要「西和」，也就是協助台商回台 或是 在當地轉型升級， 做當地內需市場。 此外我們也要 「南拓]」前進東南亞與印度等 市場，我的朋友印尼新當選總統 佐科威，一直期待我們 台灣的投資與科技， 我的朋友印度總理莫迪，也一直盼望我們台灣的製造業前進印度，幫他們拓展外銷。

同時我們也要「北接」，與日本進行技術合作、進軍全球。我再次強調， 美中貿易戰的開打， 是台灣的危機，更是轉機!我們要做到台灣獲利，美國達標,，大陸轉型成功！然後用東進、西和、 南拓、北接 的策略， 帶領大家組織國家隊， 一起去打世界盃！

財政的基礎是稅收，稅收的來源是產業，產業的利潤是來自競爭力，如果一個國家不能發展下一代的科技，那產業就失去競爭力，利潤也無法維持，政府就沒有稅收。 因此我們要養雞下蛋，不要殺雞取卵，要培養未來下世代的產業技術，這是國家領導人非常重要的使命。

天下武功、惟快不破 ，一個不懂科技、不懂產業的領導人是不能快速的做出正確的產業投資決策 ，因此選擇懂科技、懂產業 的總統， 對台灣經濟及財政的 發展太重要了。 過去四十年鴻海集團都能抓住轉型契機，所以才能創造利潤，在台灣繳稅四千億，這也證明我是最好的總統人選。

我要向大家報告， 我會用我的有生之年，把我這一生奮鬥的經驗和管理的能力， 奉獻給中華民國！我口才不夠好，說不出什麼讓人情緒激昂的口號，但是我講的每一句話都是出自我內心誠懇的表達！請大家給我一個機會！讓我這個政治素人 能出來領導台灣改變！恢復中華民國的榮耀！

我是郭台銘，請大家給我一個奉獻的機會，相信郭台銘，會帶領大家再創台灣經濟奇蹟！相信郭台銘，台灣一定贏！謝謝大家！

▼國民黨第三場國政願景發表會。（圖／中天電視提供）



想看更多【國民黨政見會】相關新聞

►政見會全文／「你的日子比4年前好嗎？」郭台銘：讓蔡英文搞下去 台灣萬劫不復

►政見會全文／朱立倫主張「0-6歲大家養」 拚全民經濟、上任推自經區

►政見會全文／張亞中：打造「全球開放島」 高雄當第一實驗區