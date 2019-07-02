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影／朱立倫驚訝問「孩子郭家養？」　郭台銘：我已經養了好幾個

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記者羅婉庭／台北報導

前新北市長朱立倫1日表示，第二場政見會時聽到郭董提出「0-6歲幼童由國家養」這句話愣住，當下以為他說「郭家養」。對此，國民黨總統初選參選人郭台銘2日表示，「我已經養了好幾個，8個孫子，3個小孩，責任已經負了」。

對此，郭台銘表示，國家未來如果沒有年輕人，國家的未來在哪，他將來若當選總統，會把這個育兒補助列為第一個政策，他強調，台灣需要優秀的年輕人，生命的意義在創造宇宙，大家要相信他要做大破大立的總統。

郭台銘說他辭掉一切的工作，不再為自己賺錢，鴻海創立20多年來以來繳的稅4、5千億，但台灣缺的不是政治家，是企業家，他的參選是為了改變台灣，一不為名、二不為利。

他說，公司4、5千億的稅之中，他個人還沒算進去，台灣不缺政治家、軍事家、炒房的，缺的是企業家，他最尊敬台塑創辦人王永慶、台積電創辦人張忠謀，以及長榮集團創辦人張榮發，他希望大家瞭解他參選的心，不為名不為利，讓他有機會讓台灣經濟重新起飛。

郭台銘表示，他常想要改改自己的脾氣，但遇到狀況又控制不住，心到嘴常常沒有經過大腦，「我不是一個政治人，尤其是不會表演、不太會說話」，說了很多都被斷章取義，但台灣經濟要起來要的不是政治人，他強調自己痛恨貪腐，很多想要改造的地方，希望能改變台灣。

《從郭董到果凍：相信郭台銘》的內容提到「人生的對手是自己」，是郭台銘創業45年的人生心得的匯總紀實，書中稱白手起家的郭台銘，一路從做中學，從失敗中積累經驗與智慧，成為台灣首富，為了台灣下個世代的未來，他談及台灣青年如何打敗22K低薪魔咒，成為斜槓、跨界人才，成為不被AI取代的快樂工作者。

▲▼郭台銘出席『從郭董到果凍：相信郭台銘』新書媒體發表會。（圖／記者季相儒攝）

▲郭台銘出席『從郭董到果凍：相信郭台銘』新書媒體發表會。（圖／記者季相儒攝，下同）

▲▼郭台銘出席『從郭董到果凍：相信郭台銘』新書媒體發表會。（圖／記者季相儒攝）

▲▼郭台銘出席『從郭董到果凍：相信郭台銘』新書媒體發表會。（圖／記者季相儒攝）

▲▼郭台銘出席『從郭董到果凍：相信郭台銘』新書媒體發表會。（圖／記者季相儒攝）

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關鍵字：郭台銘,總統大選,國民黨,初選,朱立倫

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