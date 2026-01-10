　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

未來一個月「好運上門四大生肖」　福氣滿滿、事業突破

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）
▲未來一個月，運勢高漲的四大生肖。（示意圖／ETtoday資料照）

記者林懿捷／綜合報導

接下來的一個月，整體運勢逐漸走向明朗，不少人會感受到工作節奏變順、機會也開始出現。其中以猴、馬、羊、龍四個生肖最具優勢，不僅在職場表現上更容易被看見，財運也有穩定提升的空間，感情與人際互動同樣帶來好消息。若能把握當下、維持穩健節奏，未來一個月將有望累積成果，讓生活與心情都更踏實順利。

生肖猴
未來一個月，屬猴的朋友思路特別靈活，對新事物的接受度高，也更容易在變動中找到適合自己的節奏。工作上適合提出新想法或嘗試不同做法，創意與效率都有機會被看見；若正在規劃副業或小型合作，也能從日常靈感中找到切入點。財運方面以「點子變現」的機率較高，可能因一項新計畫或新方法帶來額外收穫。保持樂觀、穩穩推進，整體運勢會越走越順。

生肖馬
屬馬的朋友未來一個月事業運上升，努力容易獲得回應，也更容易在工作中累積成績。除了薪資或獎金的提升，過去建立的人脈與口碑也可能在這段時間帶來新的合作機會，讓收入來源更穩定。感情運同樣亮眼，單身者有機會在社交或工作場合遇到談得來的人；有伴者則更容易在相處中找到默契與安全感。只要保持務實步調，工作與生活都能朝更理想的方向前進。

[廣告]請繼續往下閱讀...

生肖羊
未來一個月，屬羊的朋友感情運明顯升溫，特別適合修復關係或重新建立信任。單身者在人際互動中更容易展現溫柔與真誠，吸引到欣賞你的人，若願意多交流，遇到合適對象的機率提高。已有伴侶者則能在相處中感受到更多理解與支持，適合一起規劃未來或解決過往的分歧。已婚者家庭氣氛較為和諧，能一起面對生活瑣事。心情穩定後，也能帶動其他運勢慢慢變好。

生肖龍
屬龍的朋友在未來30天整體運勢走強，生活中容易出現值得開心的好消息。工作方面有機會迎來新的舞台或更明確的成長方向，過去累積的努力逐漸看見成果，適合把握機會展現能力，同時也要注意節奏與細節。感情方面也有進展空間，無論是關係加深或新的認識，都能帶來正向變化。建議保持冷靜與穩定心態，把好運落實到具體行動中，才能讓收穫更長久、更扎實。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣
警侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃市中低收入戶火化+納骨免費　樹葬全免、遷出納骨塔最高補助2萬

千萬雷射當玩具買！名醫一路狂買60台　員工嚇呆老婆超無言

影城APP評分低！他曝這影城「上次更新是6年前」：最不爽收手續費

孫淑媚狀態超狂「說20幾歲也信」　一票讚漂亮：根本逆齡

苦訴「不抽菸」大票心疼李多慧！路人也挺：能感受到她善良

台鐵南港調車場都更上梁　「國際商旅中心」117年底完工

買高價韓國嬰幼兒海苔「鎘超標48倍」家長崩潰　全面回收下架

剛進「1行業」酒肉朋友全出現！他喊煩：挑薪水、嫌工時高

張景森批北宜高鐵「史詩級錯誤」　鐵道局反駁：效益明確

「我願意加班」惹議！醫護炎上批情勒　彰基：開刀房鼓勵自願

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

桃市中低收入戶火化+納骨免費　樹葬全免、遷出納骨塔最高補助2萬

千萬雷射當玩具買！名醫一路狂買60台　員工嚇呆老婆超無言

影城APP評分低！他曝這影城「上次更新是6年前」：最不爽收手續費

孫淑媚狀態超狂「說20幾歲也信」　一票讚漂亮：根本逆齡

苦訴「不抽菸」大票心疼李多慧！路人也挺：能感受到她善良

台鐵南港調車場都更上梁　「國際商旅中心」117年底完工

買高價韓國嬰幼兒海苔「鎘超標48倍」家長崩潰　全面回收下架

剛進「1行業」酒肉朋友全出現！他喊煩：挑薪水、嫌工時高

張景森批北宜高鐵「史詩級錯誤」　鐵道局反駁：效益明確

「我願意加班」惹議！醫護炎上批情勒　彰基：開刀房鼓勵自願

民進黨台南市長初選進入最後倒數　陳亭妃籲守電話「一通電話寫歷史」

北市25歲美甲師當街被搶！正義哥出手相助　警埋伏北車拘捕劫匪

守護學童健康不鬆懈　台東縣府落實校園午餐衛生把關

航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？

迪士尼樂園爆紅「壞皇后」告別8年角色：扮反派是榮耀

游鴻明隔18年曝重磅喜訊！　被「不實報導」露面澄清了

最有錢的農會！大園區農民節慶祝大會　農會年度盈餘1億8723萬

盲人環台公益路跑感動落幕　大武警落實交安維護確保活動順利

北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　不鏽鋼材質象徵精神永不朽

中國桌球「男隊輸太慘」！　協會擬新策…肖戰任副總教練

「兒子戀愛腦太誇張」 吳速玲：媽媽要懂得放手

生活熱門新聞

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

手搖飲連喝2個月！店家「貼心問1句話」熟客不去了

知名女星「未婚生子」淪阿公店小姐 　晚年靠撿回收維生

出國被害慘！旅行社辦1證件「台灣身分沒了」

快訊／高鐵台南站旅客衝撞列車落軌　1307車次取消營運

護照有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝

月薪3、4萬年輕人「過得像年薪百萬」藏心酸

5.3地震台北超搖11秒　氣象署估7.0後餘震

隱眼殼回收「換環保金」　大票驚哭：丟99袋了

美國想要格陵蘭　財經網美曝：對台灣是好事

即／李多慧打破沉默！拍片親證「我真的不抽菸」

裝冷氣時師傅多問1句　冬天來他跪謝爆共鳴

快訊／21:31台灣東部海域規模5.3地震　最大震度3級

曾任總統府顧問！混元禪師圓寂　享壽82歲

更多熱門

相關新聞

1月10日星座運勢／雙子動了結婚念頭

1月10日星座運勢／雙子動了結婚念頭

小孟老師每日星座運勢解析，1月10日如下：

1月9日星座運勢／牡羊計畫順利！射手獲支持

1月9日星座運勢／牡羊計畫順利！射手獲支持

強大吉兆天象！　4生肖貴人來了

強大吉兆天象！　4生肖貴人來了

1月8日星座運勢／掌握週四開運幸運色與貴人

1月8日星座運勢／掌握週四開運幸運色與貴人

「玻璃心高敏感」星座Top 3

「玻璃心高敏感」星座Top 3

關鍵字：

生肖運勢財運

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面