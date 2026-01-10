未來一個月「好運上門四大生肖」　福氣滿滿、事業突破



▲未來一個月，運勢高漲的四大生肖。（示意圖／ETtoday資料照）

記者林懿捷／綜合報導

接下來的一個月，整體運勢逐漸走向明朗，不少人會感受到工作節奏變順、機會也開始出現。其中以猴、馬、羊、龍四個生肖最具優勢，不僅在職場表現上更容易被看見，財運也有穩定提升的空間，感情與人際互動同樣帶來好消息。若能把握當下、維持穩健節奏，未來一個月將有望累積成果，讓生活與心情都更踏實順利。

生肖猴

未來一個月，屬猴的朋友思路特別靈活，對新事物的接受度高，也更容易在變動中找到適合自己的節奏。工作上適合提出新想法或嘗試不同做法，創意與效率都有機會被看見；若正在規劃副業或小型合作，也能從日常靈感中找到切入點。財運方面以「點子變現」的機率較高，可能因一項新計畫或新方法帶來額外收穫。保持樂觀、穩穩推進，整體運勢會越走越順。

生肖馬

屬馬的朋友未來一個月事業運上升，努力容易獲得回應，也更容易在工作中累積成績。除了薪資或獎金的提升，過去建立的人脈與口碑也可能在這段時間帶來新的合作機會，讓收入來源更穩定。感情運同樣亮眼，單身者有機會在社交或工作場合遇到談得來的人；有伴者則更容易在相處中找到默契與安全感。只要保持務實步調，工作與生活都能朝更理想的方向前進。

生肖羊

未來一個月，屬羊的朋友感情運明顯升溫，特別適合修復關係或重新建立信任。單身者在人際互動中更容易展現溫柔與真誠，吸引到欣賞你的人，若願意多交流，遇到合適對象的機率提高。已有伴侶者則能在相處中感受到更多理解與支持，適合一起規劃未來或解決過往的分歧。已婚者家庭氣氛較為和諧，能一起面對生活瑣事。心情穩定後，也能帶動其他運勢慢慢變好。

生肖龍

屬龍的朋友在未來30天整體運勢走強，生活中容易出現值得開心的好消息。工作方面有機會迎來新的舞台或更明確的成長方向，過去累積的努力逐漸看見成果，適合把握機會展現能力，同時也要注意節奏與細節。感情方面也有進展空間，無論是關係加深或新的認識，都能帶來正向變化。建議保持冷靜與穩定心態，把好運落實到具體行動中，才能讓收穫更長久、更扎實。