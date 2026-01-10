　
社會 社會焦點 保障人權

娃娃車過平交道卡鐵軌！嬤孫嚇到腿軟　外送員、路人狂奔解危

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市永安街平交道上演了一幕既驚險又溫暖的真人實事。一名阿嬤推著娃娃車，上面坐著一名女童，準備穿越平交道時，車輪疑似卡進鐵軌縫隙中動彈不得。此時平交道警鈴大作，柵欄也已緩緩放下，婦人焦急萬分，拼命拉扯車身卻毫無作用，所幸一名外送員及男子立即衝過去協助，讓嬤孫平安脫險，附近的店家目睹直呼「這是最暖的風景」。

▲彰化市永安街平交道嬤孫娃娃車疑卡平交道。（圖／翻攝自threads／r881709提供）

▲彰化市永安街平交道嬤孫娃娃車疑卡平交道。（圖／翻攝自threads／r881709葉先生提供）

▲嬤孫推著娃娃車疑似卡平交道。（圖／民眾提供）

▲嬤孫推著娃娃車疑似卡平交道，外送員協助平安脫險後離開。（圖／民眾提供）

事件發生在今（10）日有民眾開車經過永安路平交道時，錄下這驚險一刻，從畫面中可以見到當時來往車潮，突然一名阿嬤推著娃娃車卡在平交道，千鈞一髮之際，一名正在送餐的外送員經過，毫不猶豫停下機車、不顧訂單，直奔鐵軌幫忙；幾乎同時，另一名路過男子也衝上前，兩人協助娃娃車脫困。

▲嬤孫推著娃娃車疑似卡平交道。（圖／民眾提供）

▲嬤孫推著娃娃車疑似卡平交道，路人立即快步飛奔協助脫困。（圖／民眾提供）

在確認婦人與幼童平安脫險後隨即離開，整個救援過程周邊店家全程目擊，都忍不住鬆了一口氣，對無名英雄的行為深感讚許，「看到那年輕人想都沒想就衝過去，真的讓人感動」，「這才是我們社會最真實、最溫暖的風景。」

依據台鐵安全法規，民眾若行經平交道萬一卡在鐵軌上，應立即按下緊急按鈕，並盡力將車輛推離；若無法移動，聽見警報後應棄車逃離，並撥打1933求助，切勿慌張強行處理，應立即按下平交道旁設有的「緊急通報鈕」，通知接近的列車緊急煞車，並儘速退到安全距離之外，以確保自身與行車安全。

▲嬤孫推著娃娃車疑似卡平交道。（圖／民眾提供）

▲嬤孫平安脫困離開。（圖／民眾提供）

