郭韓朱發文聲援管中閔　朱立倫：不要輕忽蔡總統連任的決心！

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郭台銘、韓國瑜、朱立倫聲援管中閔　朱立倫：不要輕忽蔡總統連任決心！

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▲▼管中閔公務員懲戒案公開審理庭 庭後氣噗噗。（圖／記者屠惠剛攝）

▲管中閔公務員懲戒案公開審理庭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

前新北市長朱立倫3日上午在臉書聲援台大校長管中閔，表示看到他被公審非常痛心；他強調，「不要輕忽蔡總統連任的決心」，不是說民進黨有多厲害，而是當它們掌控國家機器的時候，確實是會用無所不用其極的手段延續政權。高雄市長韓國瑜、前鴻海董事長郭台銘接連在臉書發出聲援文，力挺管中閔。

台大校長管中閔擔任行政院政務委員期間違法兼職，監察院今年1月間通過彈劾。公務員懲戒委員會2日「主動」公開審理案件，若判決對管撤職或免除職務，台大校長一職可能不保。

對此，朱立倫表示，管中閔校長2日被公懲會公審，他看了非常痛心，他認為，管中閔唯一「做錯」過的事，就是曾在國民黨當政務官。當選了校長，民進黨千方百計地想除之而後快，先後動用了立法權、行政權、監察權追殺，包括唯一不配合的考試院，被民進黨提案要把考委人數刪成三人。

朱立倫說，三任教育部長也因此下台，但民進黨仍不覺悟，現在，輪到司法出場。公務員能不能投稿，領稿費，早已有相關函釋；他認為管中閔說的沒錯，新的政治迫害就是深文周納、羅織入罪；他不斷強調，「不要輕忽蔡總統連任的決心」，不是說民進黨有多厲害，而是當它們掌控國家機器的時候，確實是會用無所不用其極的手段延續政權。

朱立倫直言，總統蔡英文和民進黨上下口口聲聲捍衛民主，但實際上做的，卻都是反民主，護權力。從管中閔的事情可以看出來，民進黨只要稍微得勢，就不會放過任何迫害對手、打擊政敵的機會。

他強調，除了聲援管校長，也在此呼籲國民黨上下都應該覺悟，做為唯一能和民進黨抗衡的大黨，國民黨才是守護民主、法治的希望。而唯有團結的國民黨，才能對抗無所不用其極，濫用國家機器到極致的民進黨。所有支持民主與法治的人，都應該唾棄民進黨和蔡政府的作為，他最後指出，民進黨下台，才是維護民主法治的唯一希望。

韓國瑜2日也發文聲援，「我是台灣人，我挺管校長，我們不能再沉默」，指出台灣引以為傲的民主自由又有一塊角落轟然坍塌。今天的台灣，沒有民主自由、沒有公平正義，只有一個「順我者昌、逆我者亡」的綠色執政，只有一群「以民主進步之名、行專制退步之實」的國之妖孽。

韓國瑜更自比管中閔，被一群豺狼虎豹起而攻之，但更可怕的是，整個台灣在這些豺狼虎豹的手上停滯虛耗。

國民黨初選參選人郭台銘郭台銘也在3日發文表示，民進黨這樣政治追殺，連最高學府的校長都難倖免，蔡英文政府朝獨裁之路越來越靠近，人民唯有團結，才能捍衛民主制度。

郭台銘指出，民進黨全面執政後，以轉型正義之名清算他的主要對手、國民黨；只要打趴國民黨，民進黨在台灣就可以所向無敵、為所欲為。為遂其目的，除了另外疊床架屋，設立東廠、西廠等違憲組織，緊抓監察院、司法院，再弱化或廢掉考試院，這樣，就可大權獨攬。

郭台銘說，從監委、大法官相關人事的提名來看，只能感嘆，一切考量都只是為政治服務。蔡政府鬥垮、鬥臭管中閔絲毫不手軟，只因管曾在中華民國的馬政府擔任閣員，就難有容身之所，那怕這是經過公開公平的遴選機制產生。蔡政府不懸崖勒馬，勢必付出代價。

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關鍵字：朱立倫,韓國瑜,郭台銘,管中閔

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