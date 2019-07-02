朱立倫是我兄弟！ 侯友宜挺：總統人選要看的是願景不是口號

▲朱立倫代班主持「POP大國民」廣播節目，邀請侯友宜擔任來賓。（圖／朱辦提供，下同）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨總統參選人、前新北市長朱立倫2日與新北市長侯友宜一同參與廣播節目，彼此一暢談過去共事的點點滴滴與台灣的大未來。侯友宜多次表示，台灣人民應該選一個「做事、做事、再做事」的人，總統人選要看的是願景，而不是口號，而「朱立倫是我兄弟」，一定要支持他」。

朱立倫代班主持「POP大國民」廣播節目，邀請侯友宜擔任來賓，兩人碰面後笑意藏不住，互動熱絡，頻頻互稱兄弟。侯友宜笑說，朱立倫現在失業中，所以特別來捧場，更對他過去在桃園縣與新北市的政績給予高度肯定，也希望朱立倫繼續走中道，路走久了，大家就知道台灣未來要靠這些力量往前走。

朱立倫提到，他與侯友宜認識快20年，兩人回憶，朱立倫就任桃園縣長第一天，就與當時擔任警察局長的侯友宜一起出門視察各分局與交通狀況；後來即使侯友宜轉任中央警察大學校長，當時住在龜山的朱立倫還是常在下班後約侯友宜打羽毛球，對他來說是「最快樂的事情」。

朱立倫表示，他與侯友宜個性很相像，兩人物以類聚，都是默默做事的人，當時他指派侯友宜負責督導國民運動中心，後來不僅完成規劃目標，還超出許多，蓋了16座運動中心，非常不簡單。

此外，兩人也針對社會住宅、三環三線交換意見。對於總統蔡英文日前指稱新北市不配合社會住宅政策，侯友宜表示，蔡總統對新北市真的不了解，新北市的社會住宅是朱立倫與他從零開始，一起共同合作推動，將於今年底完成超過7,000戶。至於蔡總統提到要在新北市蓋五萬戶社宅，侯友宜則大笑說，「很拚啦，土地要去哪裡找攏不知？」做得到的事情要一步一腳印，做不到也要說清楚。

對於一起推動各種建設的甘苦，兩人有感而發，侯友宜說，造勢不合朱立倫的個性，中道、善良、有理想性，才是未來要走的路。朱立倫也表示認同，喊口號很簡單，但推動各項建設的過程卻非常困難，需要真正做事的人。

最後，侯友宜也表示對朱立倫的總統初選民調結果拭目以待，希望未來兩人一起走中道的路線；對台灣來說，選擇一位穩定往前走、認真規劃未來的人，路會比較長遠。