地方 地方焦點

「119出任務 守護台南GO」登場　闖關學防火、前300名送百元園遊券

▲台南市消防局舉辦「119出任務 守護台南GO」活動，吸引親子闖關學防火。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局舉辦「119出任務 守護台南GO」活動，吸引親子闖關學防火。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升市民防火防災意識、深化家庭火災預防觀念，台南市消防局於10日上午9時30分，在台南市立體育場旁廣場舉辦「119出任務 守護台南GO」擴大防火宣導活動，透過闖關遊戲與互動體驗，邀請市民大小朋友一起化身消防小英雄，在玩樂中學習防火知識，守護家園安全。

▲台南市消防局舉辦「119出任務 守護台南GO」活動，吸引親子闖關學防火。（記者林東良翻攝，下同）

活動現場設置多項互動體驗攤位，包括「消防瞄子射水」、「小小消防車出動」、「消防衣著裝體驗」、「消防大富翁」等，讓參與民眾在遊戲過程中自然理解防火、防災與應變觀念。完成闖關任務即可獲得精美宣導品，前300名到場民眾更可加碼獲得100元園遊券，現場氣氛熱絡。

▲台南市消防局舉辦「119出任務 守護台南GO」活動，吸引親子闖關學防火。（記者林東良翻攝，下同）

消防局也準備多款創意消防主題小禮物，如螺絲消防車DIY組、消防車積木扭蛋及紙製消防迴力車，將教育融入趣味之中，深受小朋友喜愛，吸引不少家庭攜手參與。

▲台南市消防局舉辦「119出任務 守護台南GO」活動，吸引親子闖關學防火。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲：火災預防勝於救災

市長黃偉哲表示，每年「119消防節」都是推廣防火觀念的重要時刻，市府希望透過寓教於樂的方式，讓市民從小建立正確防災觀念，也讓孩子親身體驗消防人員的辛勞與使命。活動同時加強宣導住宅用火災警報器設置、用火用電與瓦斯安全，以及火場避難逃生等重點觀念，讓防災意識深入社區與家庭。

▲台南市消防局舉辦「119出任務 守護台南GO」活動，吸引親子闖關學防火。（記者林東良翻攝，下同）

電動車安全成亮點　在地企業助宣導

本次活動另一大亮點，是消防局攜手在地企業「南都汽車」共同辦理電動車安全宣導。隨著電動車逐漸普及，民眾對鋰電池安全與事故應變的關注日益提升，現場特別展示TOYOTA純電跑旅bZ4X，並設置安全宣導專區，向民眾說明電動車電池防護設計與安全特性，協助建立正確的電動車防災觀念。

▲台南市消防局舉辦「119出任務 守護台南GO」活動，吸引親子闖關學防火。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林提醒，社區、學校及機關團體如有消防宣導需求，可於活動前1個月聯繫預約，且消防局辦理的各項宣導活動皆不收取任何費用，若活動過程中要求提供個人資料，民眾務必提高警覺。他也呼籲市民平時就應做好消防安全準備，確保家人生命與財產安全。

▲台南市消防局舉辦「119出任務 守護台南GO」活動，吸引親子闖關學防火。（記者林東良翻攝，下同）

01/11 全台詐欺最新數據

400 1 7162 損失金額(元)

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

民進黨佈局2026縣市首長大選，嘉義縣、台南市、高雄市自下周開始執行初選民調，民進黨日前也提出多個禁止事項，包含9日起各候選人不得參與媒體露出、發布民調等。而3個初選區中，高雄民調最為接近，4候選人幾乎都在誤差範圍中，台南廝殺最激烈，幾份封關民調都在拉鋸中，各候選人也在最後期限前找黨內大咖站台，領先者盼能鞏固優勢、微幅落後者也期待一舉翻盤，拿下逆轉勝。

關鍵字：

119守護台南防火

