生活 生活焦點

代孕入法！律師「支持修法前進」曝3難題：希望台灣別兩極化

▲▼哺乳,嬰兒,餵奶,母乳,奶瓶,嬰兒哺乳（圖／記者姜國輝攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者姜國輝攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

立法院近日審議《人工生殖法》修法，代孕議題再度引爆討論。律師劉韋廷在臉書發文，台灣不是沒有人想生，而是「很多人想生卻生不了」，在法律長期空白下，只能被迫把人生交給國外制度，「最後受傷的，常常不是大人，而是孩子。」他強調，少子化不是口號，想當父母也不是罪，但法律若持續卡關，只會讓問題更加殘酷。

劉韋廷指出，現在跨境人工生殖的市場其實已經很現實，「去美國，一條龍、制度完整、合約成熟，所以糾紛少，但費用高得嚇人；去泰國，價格相對可負擔，但制度灰色、監管不足，風險常常是『省了錢，賠上一輩子』。」他坦言，自己辦過不少人工生殖衍生的糾紛，最可怕的從來不是技術，而是「身分與責任沒有被法律釘牢」。

點出3難題　律師：支持修法前進，但別兩極化

他直白點出，多數人以為只是委託生小孩，實際上卻是在簽一份「人生風險合約」。包括孩子出生後若發現重大缺陷，責任該由誰承擔代理孕母若仍有婚姻關係，孩子法律上到底算誰的；甚至委託方反悔不想要孩子時，法律要保護誰，「跨境人工生殖一旦出事，合約寫得再漂亮，管轄、執行、追償，往往就是一場硬仗。」

對於修法方向，劉韋廷表態支持法制前進，但不希望走向「兩極化」，不是全開放、也不是全否認，而是先把基本底線立起來，包括以孩子最佳利益為核心的身分規則、清楚的醫療評估與適應症邊界、資訊透明、禁止商品化與剝削，以及違約與損害責任「能追得到、拿得回來」。

面對爭議，劉韋廷最後仍強調，真正殘忍的不是社會討論，而是法律空白逼人出國，「有錢的人買制度，沒那麼有錢的人去賭灰色地帶」，而最終承擔後果的，往往是無法選擇的孩子。

01/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣
警侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光

代孕人工生殖法律修法少子化跨境醫療

