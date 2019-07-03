基層憂郭台銘初選落敗仍選到底　朱立倫：誰都不可以脫黨參選

▲朱立倫參加楊志良新書發表會。（資料照）



記者羅婉庭／台北報導

投入國民黨初選的郭台銘對選情很有信心，除民調衝高外，日前造勢園遊會群眾反應也相當熱情，因此若初選結果出爐不是由他代表藍營出線，黨內基層擔憂他可能脫黨參選。對此，前新北市長朱立倫3日說，誰都不可以脫黨參選！

資深媒體人唐湘龍日前在節目中建議郭台銘脫黨參選，認為他參與目前這樣的選舉模式是反而把自己給困住，此外親郭人士也放話，郭一定會尊重黨的決定，除非在競選衝刺階段，初選發生嚴重瑕疵，或是黨中央立場不中立，讓人覺得有瑕疵，那就很有可能脫黨。

國民黨傳出基層擔憂，任何初選候選人脫黨參選，包括前立法院長王金平、郭台銘等，將分裂泛藍選票，絕對會失去2020執政可能，民進黨搭上香港反送中議題、操作仇中意識，必定能獲得不少中間選民與淺綠的支持。

對此，朱立倫呼籲，誰都不可以脫黨參選，7月15號之後整個國民黨都要團結。藍營初選國民黨民調作業8日啟動，15日結束並預計在中午前宣布結果，黨中央採用5家民調公司各3000份樣本，並採用洪氏戶中抽樣，可信度算高。

另外，郭台銘的育兒補助政見「0-6歲國家養」引發政界熱議，朱立倫對此表示，這項政策有三個問題，一、0-6歲國家養怎麼養、養到什麼程度？二、財源如何來？是否真的能得到，應該問專家。三、是否回歸國家預算，郭台銘說不會用到政府預算，「那是不可能的」。對於郭辦表示可以課富人稅，朱立倫說，這是郭董大概性講法，只要問專家就知道可不可行，大概可以課到多少富人稅，朱立倫表示自己長期主張富人稅，但郭董問一下專家就知道，其實這數字差距非常大。

對於郭辦也提出盤點六大基金作為經費，朱立倫表示，基金本身屬於基金資產，不是可以拿來養小孩，這是兩回事。另外。對於黨內人士提議郭朱配，他回應，不管誰配，現在都是空談，只要全力以赴。

▲朱立倫3日上午受訪。（圖／朱辦提供）