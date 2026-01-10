做指甲又出國...他嘆「要女生存錢很過分？」　網戰翻：不是很怪嗎

▲原PO拋問，要女生存錢是很過分的要求嗎？（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

一名男網友近日在網路上觀察到，只要要求女性「好好存錢」，通常都會引發一整片撻伐聲浪，被指責「管太多」。但他認為，雙方既然決定一起組隊生活，本應共同為更好的未來努力，而不是只有單方面付出，要求女方存錢很過分嗎？貼文曝光後，引起討論。

網上提議女方存錢！卻遭撻伐

男網友在Dcard上，以「要女生存錢真的很過分嗎？」為標題發文表示，每次在網路上只要討論到「要女生好好存錢」時，下面就會出現大量的撻伐聲浪。留言者通常會說，女生自己賺的錢，可以自己決定怎麼花；男生只是男友，不是爸爸。但原PO認為，兩個人交往組隊，本來就是共同朝更好的生活前進，不該是單方面的努力。

男方為買房捨不得花錢 女友卻兩手一攤

原PO舉例，兩人一樣工作六、七年，男方平時捨不得享受，偶爾出國都選日韓，一支中階手機用六年還在用，甚至會蹭完公司的員工餐才回家，因此現在已經買房並存了錢。

但女方卻不是，每個月花錢做指甲、做臉、按摩，每年還要跟閨蜜出國好幾趟，工作多年，薪水沒漲，卻也沒想過換工作，都已經超過30歲了，結果雙手一攤，說自己沒錢，連一百萬都拿不出來。

原PO忍不住質疑，女生自己賺的錢自己花，反正沒錢了，就改花男生的就好是嗎？他也想知道，要求女生存錢，在現今社會中真的是一項過分的要求嗎？

網友認為每個人金錢觀念不同 要找適合的對象

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「一開始就要先找金錢觀差不多的，不然人家不想存，你硬要要求人家，不是很奇怪？還有月光不分男女好嗎」、「還記得那句經典名言嗎？成人世界只篩選不教育，月光女篩掉就好了，根本不用到下個過不過分的議題，還鑽牛角尖就是你的問題了」、「請找會存錢的女生交往」。

也有網友說，「月光正妹vs會存錢的普女，90%男生會選前者，再X北為什麼不存錢」、「如果你要求女生的長相、外貌、打扮等等等極度需要花錢維持的一切，即使沒有自己開口，但自己欣賞這種或者這種女生當女友也都算，但又嫌對方沒有存錢，那就挺過分的」、「不過分，但如果你喜歡的是很會打扮、出門妝髮精緻、皮膚維持得很好的女生，然後又要很會存錢的話，那還是免了」。