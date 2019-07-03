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指考歷史用文言文出題、重閱讀判讀　考生：以為在考國文

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▲▼108年大學指定考科考試,大學指考,考生,考場,陪考,家長,教育,升學壓力,考試,青少年,學生,多元入學。（圖／記者李毓康攝）

▲大學指考第三天考歷史、地理、公民。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

大學指考歷史科考試結束，不少考生認為寫完考券，還有檢查的時間。大理高中朱姓考生表示，今年的考題與近幾年的考題很類似，沒有很多死背的考題，雖然有些題幹很長，但是只要看清楚題目，都滿容易瞭解的，這次的考題也比學測的簡單，還滿有信心的。

師大附中一類組考生指出，這次不能說非常簡單，但是只要仔細閱讀題目，答案就在題目裡面了，後面閱讀測驗需要花一些時間，有一點像國文指考，甚至有些題目也用文言文描述，對於文言文不擅長的考生可能會有些吃力，從這幾次考試也感覺未來的試卷會增加閱讀的比重，之後的考生可能要多多閱讀了。

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▲▼108年大學指定考科考試,大學指考,考生,考場,陪考,家長,教育,升學壓力,考試,青少年,學生,多元入學。（圖／記者李毓康攝）

▲大學指考歷史科考試，不少考生認為，出題像在考國文，重視文意理解。（圖／記者李毓康攝）

松山高中考生則說，這次題目簡單的很簡單、難的很難，其中有一題印象深刻的手寫第三題，是考到四川的少數民族，題幹是用三個段文言文的史料來敘述，最後要考生選出正確的敘述，該題考生需要先了解文言文的題幹，才能選到正確的答案，這一題自己花了不少時間思考。

政大附中考生說，這次背的題目真的沒有很多，但是題目普遍偏長，考到最後很像在考國文，另外，有些手寫的考題感覺也沒有正確答案，主要希望考生可以「分析」題目，還有一題跨領域的考題，該題是先敘述了一段剛果的歷史，最後在學生選出剛果的正確位置，這一題就算考生知道答案是剛果，但是不知道剛果在哪裡，可能也答不出來了。

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關鍵字：大學,指考,歷史,文言文,閱讀,判讀,考生,國文

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