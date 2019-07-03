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勞資紛爭該怎麼處理？指考公民與社會考「勞工面臨的困境」

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▲▼108年大學指定考科考試,大學指考,考生,考場,陪考,家長,教育,升學壓力,考試,青少年,學生,多元入學。（圖／記者李毓康攝）

▲一連3天的大學指考結束了。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

大學指考今（3日）下午進行最後一科公民與社會考試，大考中心針對高中教師評論說明，這次試卷基本題和素養導向命題兩大題型並重，最大的特色是以「生活情境」中的事件作為素材，結合學生在課堂上所學知識，並設計生動且貼近生活現實的考題，如家庭暴力、女性參政權利、宗教斂財和禽流感防疫政策對蛋的價格影響等，都是考生在生活中可能實際面對、或新聞報導中常出現的議題。

大考中心表示，素養導向方面，出現許多跨領域整合的題型，透過生活情境設計，檢視考生能否善加運用所學知識，進行系統思考統整並跨領域的解決問題。題組更多達8組17題，如第26-27題測驗社會學與政治學概念、第8題政治意識形態比較等，是只要考掌握基本概念就能得分的題型。

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大考中心指出，公民與社會考科維持基本題外，也著重生活情境，如第16題筆電的交易、第18題在小吃店白吃的法律責任、第24題行動支付與貨幣關係，和第36-37題禽流感防疫政策對禽蛋價格的影響。

▲▼大學指考公民與社會。（圖／大考中心提供）

▲▼公民與社會題目取材考生在生活中可能實際面對、或新聞報導中常出現的議題。（圖／大考中心提供）

▲▼大學指考公民與社會。（圖／大考中心提供）

大考中心特別提到，這次最有趣的一題是第3題，問到了霹靂布袋戲近年與日本動漫腳本大師合作，傳為佳話，讓更多文化地區的人認識布袋戲。還有第48題，老王販賣的臭豆腐奇臭無比，聲名遠播，吸引許多饕客前來。老王的鄰居小李對臭味無法忍受，不堪其擾。

另外，第38-40題組為，位於某直轄市的一家公司新聘女性員工，到職後始發現自己懷孕，但遭該公司以「面試時蓄意隱瞞懷孕且提供不實資訊」為由，予以解雇。消息在網路新聞披露後，網友針對此則事件留言討論，問考生涉及的勞資問題及其處理，和對台灣的GDP可能造成負面影響。

▲▼大學指考公民與社會。（圖／大考中心提供）

▲▼考題問考生涉及的勞資問題及其處理。（圖／大考中心提供）

▲▼大學指考公民與社會。（圖／大考中心提供）

高中教師說明，這次特點和命題精神，不僅測驗考生解讀文本的能力，更須具備性別平等、勞動權益、國內生產毛額三面向的先備知識，是本次指考命題的一大亮點。

試考生認為，由於直問直答的題目較少，大多數考題仍是經過設計，需要考生應用知識判斷的題目，因此整卷試題難易度適中，而其中又以圖表題最具鑑別度，重要的是，「獨立及批判性思考」和「數據整合與理解」能力，是這次希望學生帶得走的能力。

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關鍵字：大學指考,大考中心,公民與社會,霹靂布袋戲,日本動漫腳本

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