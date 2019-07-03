指考公民考「中、美新聞自由度」　考生壓線交卷：有些題目想5分鐘

▲大學指考最後考公民。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

大學指考今（3日）最後一天，最後一科以公民做結尾。成功高中學生指出，這次的考題中偏難，敘述多、字數多，但是如果有仔細寫歷屆考題的考生，應該可以作答，這次考題也發現，高中5、6冊的題目出得比較難，考生需要思考一下。

也有考生提到，這次有一個題組相當印象深刻，該題是提到大陸與美國的新聞自由度，題目要考生去思考兩國新聞素養的共通點，該題組雖然不難，但是感覺試卷老師要考生藉由該題思考台灣現況，滿有創意的。

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成功高中第一類組考生指出，這次考題有點難度，有些考題需要仔細閱讀，甚至有些選擇題的選項感覺都可以選，不好作答，比較印象深刻的考題是中央及地方分權的考題，還有一題有考到兩性議題中的女性刻板印象，整體來說考券適中，與歷屆考題沒有太大差別。

▲考生指出，這次的考題中偏難，敘述多、字數多。（圖／記者崔至雲攝）

考生說明，這次考題滿難的，有些選項也有點奇怪，看到題目時會有點難判斷，有一兩題甚至思考了5分鐘，這次表格題也考滿多的。

師大附中考生指出，這次考題算是滿多元、有趣，其中有考到一些中美貿易、環保議題、公民素養等題型，但是文字較為冗長，會有忽然在考國文考試的錯覺，其中多選第49、50題在考公民素養，但是因為題型描述得有些複雜，這題題組讓他重複思考了10分鐘，差點來不及答題。

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