指考結束！補教師：歷史重史料、地理考圖表判讀、公民以社科分論命題

▲大學指考今天結束。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

大學指考最後一天考歷史、地理、公民。全教總歷史科解題老師、南湖高中陳正宜指出，今年試題在知識點與焦點上與過去大考相近，命題方式較重視史料解釋與史料證據。松山高中地理老師江裕民分析，今年統計圖、表、地圖及照片命題的比例更勝以往，突顯學生圖表判讀能力的重要性。金陵女中公民老師張孝評則指出，主要係以社會科學分論的方式進行命題，與近年學測所強調的整合法政社經相關概念的意旨有違。

陳正宜表示，這次歷史考卷難易適中，題幹文字較往年精簡，提問有新意，可以看出延續過去素養命題的趨勢。 至於命題範圍各冊平均，古今都有命題，5、6冊比例增加，可見命題者的用心。另外，因應108課綱，強調文本閱讀理解能力的趨勢不變，許多題強調族群遷徙、互動及人群移動等新課綱議題。除基礎歷史知識判讀題外，考生圖表、史料、文本判讀與論證的能力，日益重要。



江裕民分析地理考科，此次考試難易度適中，具鑑別度，同時也著重鄉土地理，生活化題型多，例如內科塞車問題、「彰化市為何沒有百貨公司？」、土地公廟對聯、台灣溫帶水果產區等皆入題，也強調與世界重要時事接軌，包括肯亞花卉外銷歐洲、尼加拉瓜運河通航、卡達外交危機、衣索比亞經濟成長等。

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▲各科老師分析指考考題。（圖／全教總提供）

江裕民說明，非選擇題朝素養導向命題，嘗試開放性作答，重視高層次的閱讀理解與表達說明能力，朝向108未來新命題方向靠攏，但他也認為，第15題常見於坊間參考書與測驗卷，建議應避免；第18題若站在不同角度，則會有不同的詮釋結果，例如以在地居民立場來說，解決交通擁塞是屬於社會正義，而在環保立場來說，共乘或使用大眾運輸可以減碳則隱含生態都市的理念，故建議A、C皆給分。最後，第19題甲乙丁選項已明確表示出現象的變化，而丙選項「國際金融流通」僅是現象的陳述，語意應該更為明確。

張孝評提到這次公民考題難易適中，基本題型為主，少見高層次評量題型，僅有第38-40題組以臉書動態留言作為解讀訊息的素材，題型較為創新，圖表判讀題有8-10題，不少試題有考古題的影子，如第1、6、26、33、41題等。部分試題敘述引用社會流行事物，如：網紅、iTaiwan免付費上網、台灣Pay行動支付。對於高中生而言，恐因缺乏使用相關行動支付工具之經驗，以致難以判答。

張孝評也說，這次跨冊整合試題偏少，題幹與題組題文的文字較少，與新課綱所強調的閱讀理解取向較為不符。另外，時事題也偏少，僅有ISIS、霹靂布袋戲與日本動漫結合、家庭照顧責任公共化、空汙防制、宗教基本法與財團法人法、年輕選民對政治參與的影響、自由之家提出2019年的最新報告等。最後他認為，使用反面提問的題型有三題，第14、34、35題，較不符合命題原則。



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