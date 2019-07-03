「彰化人為何比較常去台中逛街？」指考地理考這題　盼考生結合生活經驗

▲大學指考地理科結合「生活」議題，照片、圖表多。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

大學指考今（3日）第3天第2科地理結束，大考中心綜合高中教師評論說明，試題可分4大面向，包括貼近生活、環保生態、空間科技和全球視野，題型比起往年有更多圖表和照片。其中最貼近生活的議題，就在第1題問了「彰化市為什麼沒有百貨公司？」大考中心表示，這是希望結合學生的生活經驗。

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▲題目問「化市為什麼沒有百貨公司？」大考中心表示，希望結合學生生活經驗。（圖／大考中心提供）

大考中心指出，這次題目結合「生活」議題，以第1題來看，今年3月彰化市一間名為「彰化百貨」的百貨行歇業，媒體當時紛紛報導，訪問民眾後得到「彰化人比較常去台中逛百貨公司」的答案，就是以「中地理論」解釋了「彰化人為何比較常去台中逛街」。另外一題，「土地公廟對聯」照片也反映出當地的產業特色。

大考中心說明，整卷試題「難易度中等」，預估容易題目約占9%、中偏易題目約占37%、中偏難題目約占41%、困難題目占13%。整卷試題「鑑別度中偏高」，預估低鑑別度題目約占10%、中鑑度題目約占57%、高鑑別度題目約占33%。由上述資料推估，整體學生成績應比去年成績稍低。

▲▼大學指考地理今年試題比起往年有更多的圖表和照片。（圖／大考中心提供）

大考中心召集人沈青嵩表示，地理科希望能結合學生的生活經驗，並融入時事來引導學生學習，教導學生應用學科知識，如選擇題第1題的百貨公司分布、第8題的土地公廟對聯、第21-23題的梨山溫帶水果、第29-30的台灣縣市分界及非選第3大題全球金融海嘯等。

沈青嵩也提，地理科注重現代科技的應用，希望學生能蒐集更完整、更即時的資料來解決地理問題，如選擇題31-33題的台北盆地的航空照片判讀，和第36-38題南洋群島的風場圖判讀等。

▲大考中心強調，照片的解析度提高的重點是對於命題層次提升，而不是在於好不好看。（圖／大考中心提供）

沈青嵩說，這次考試題本的第2、5頁，採用高品質灰階印刷，是大考中心今年試務的一大亮點，因採用灰階印刷，可讓航空照片及地景照片的解析度提高，提升考題圖片的細緻度，應可促進未來考題設計的廣度與深度。

至於題型特色，沈青嵩指出，今年試題比起往年有更多的圖表和照片，包括4張表格、4張照片及11幅圖，其中圖7是由3張航空照片組成。上述素材可訓練學生分析、歸納資料的能力，以達到多維理解、多層推理等高層次思考的能力，除可減少過度的記憶，也希望提高試題的鑑別度。大考中心強調，照片的解析度提高的重點是對於命題層次提升，而不是在於好不好看。

試考生認為，這次取材與國際結合，活用地理知識，讓考生深入了解外，也著重地理能力和圖表判斷，不需要記憶各國枝微末節的冷門知識，能精熟一二冊地理概念的考生，應能輕鬆應答。

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