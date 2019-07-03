指考歷史題型多元、重視閱讀素養　試考生：非選題考驗理解能力

▲大學指考進入第3天。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

大學指考今（3日）第3天首科進行歷史考試，大考中心綜合高中老師評論指出，整體而言重視閱讀素養，又兼顧歷史核心能力考察，情境試題大幅增加，貼近歷史與模擬史家角色，貼近現代生活經歷和社會脈動，有遊行場景、社會輿論和旅遊行程景點等。試考生認為，這次試卷非單純要求學生背誦大量瑣碎知識，更是考驗學生推理等能力。

大考中心指出，今年指考歷史試題取材多元廣泛，尤其情境試題大幅增加，不論是學術或生活方面，其中生活，有遊行場景如題目談到文革時期，北京街頭有學生隊伍在遊行，揮舞著小紅書，大聲呼著「革命無罪，造反有理」的口號，擎著「破四舊，立四新」等標語，以上這種場景最有可能發生在哪個年代等。

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▲大考中心副主任鄭中平（右）提到，本卷著重於測驗學生的歷史解釋和資料證據能力。（圖／記者許展溢攝）

大考中心副主任鄭中平提到，本卷史科題設計皆提供學術情境，著重於測驗學生的歷史解釋和資料證據能力。再者試題取材、題型多元，內容豐富。在現行課綱的台灣，大陸及世界三域分史架構下，強調了分域間互動的試題、有跨域整合的素材、議題融入的試題。

▲歷史科考題取材多元廣泛包括歌詞、作家諷刺文等。（圖／大考中心提供）

鄭中平表示，取材多元廣泛包括歌詞、報紙、劇本、詩賦、演講詞、作家諷刺文等。如第2題以歌詞，問歌曲往往會反映時代的氛圍或訴求。第5題以作家諷刺問考生某一個國家狀態。

鄭中平也說，這次試卷有數題是在測驗考生運用史料的能力，也就是所謂的「資料證據」，這也是108社會領域課綱的學習表現的「實作參與」構面，也是探究與實作中歷史學探究所要培養的學生能力。高中老師推估整份試卷為難易度適中，鑑別度應以中、高鑑別度為主，雖少數題目難度高，但基礎題、閱讀理解題、資料論證題都有，整體來看，和近年指考難度相近。

▲台北市高中歷史科教師群說，今年試題中間偏易。（圖／記者許展溢攝）

試考生認為，這次試題著重學生對知識的應用能力，而非單純要求學生背誦大量瑣碎知識。有關史科判讀的試題，則是要求考生須具備相關的背景知識，然後配合推理進行解題。其中非選擇題更是考驗了學生的文章摘要、理解及推理的能力。

▲歷史教師認為，這次最難的是非選擇考題中的閱讀理解部分。（圖／大考中心提供）

台北市高中歷史科教師群說，今年試題中間偏易，測驗基本歷史知識的試題偏多，近年流行的「閱題理解」題型比往年縮減。但非選擇題題型多為資料「閱讀」題，尤其非選題第二題閱讀量高，是最難的一題，必須解讀資料證據並提出論述能力。不過老師們也表示，今年題目文字敘述短，不像以前這麼長。

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