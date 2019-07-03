▲ 新北坪林百萬冠軍好茶，「包種包中」給考生添好運。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

一年一度的大學入學指定科目考試將進入尾聲，為了替考生祈福及陪考家長打氣，新北市農業局連續三天特別準備包種「鐵定包中」茶包，於新北市5個考場休息區免費提供，考生及家長趕快把握考試結束前，來一杯包種，祝福所有考生金榜提名，「包準考中」理想中的學校。

農業局特別於在新北市5個考場（華僑高中、新北高工、新莊高中、新北高中、永平高中）服務近7千多名考生，於休息區提供免費包種茶包，為考生及家長加油打氣，也祝福考生們「包中」好學校。

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農業局表示，連續三天舉行大學入學指定科目考試，考生除了倚靠累積已久的實力上陣，最重要的是以「平常心」面對，品一杯來自冠軍茶鄉坪林的「包種」茶，除了有助於幫助安心凝神，也取其意期望考生得冠軍，「包中」心中期盼的好學校。

坪林區農會理事長王成意表示，包種茶是新北市六大特色茶之一，北部地區用來製作包種茶的品種「青心烏龍」俗稱為「種仔」，早期販售茶葉習慣將製成之茶葉用方形毛邊紙，以四兩為單位包裝，外頭再用印蓋上商行名號販售，久而久之，這種用「種仔」製成的茶包起來賣，就被稱為「包種茶」。如今因「包種」與「包中」音相似，取其諧音對考試象徵表達祝福之意，象徵「包準考中」。

農業局表示，考場所準備的茶包，皆保證在地生產，品質安全兼具，考生、家長可在考場休息區免費索取包種茶包，祝福「包中」心中理想的學府。若民眾想購買新北好茶產品，可認明新北市各茶區農會舉辦評鑑比賽茶品，選購「新北好茶」便是安心安全的保證。