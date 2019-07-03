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指考地理圖片多、重國際議題　考生：寫起來很順、歷屆最簡單

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▲▼大學學測登場，考生準備應試。大考,考試,學測,指考。（圖／記者林敬旻攝）

▲大學指考最後一天考歷史、地理、公民。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

大學指考地理今天結束，師大附中萬姓考生指出，這次的考題難易適中，但是考了滿多國際時事議題，舉例，試題中有出現伊朗禁止石油輸出、冰島泡沫經濟等，另外，這次圖片考題也相當多，反而是試題沒有很長，考生閱讀起來容易許多，其中一題比較有陷阱的是考相位座標，但該座標圖是北邊在下方，讓許多考生哀聲連連。

也有考生指出，這次圖片考題相當多，自己是滿喜歡這樣的考題的，更有一題考題題型、圖片，甚至該題位置都與去年相同，這份試卷真的滿簡單的，印象深刻的是其中一題考到半島電視台的新聞內容，認為這題滿有趣、有創意。

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成功高中考生表示，這次試卷相當簡單、寫起來很順，而這次地理也考了非常多台灣地理，有一題考到的是台灣社區文化，該題是以文字形容該地方地理特色，最後再請考生由文字來判斷該地區位置，另一題從「土地公廟對聯」考台灣地名，感覺出題很靈活有趣。

建國中學陳同學也說，這次考了非常多台灣河川的知識，整張試卷感覺是歷屆最簡單的，非選題也考了一些台灣社區營造，普遍來說題幹不長，考生閱讀起來相當容易。
 

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關鍵字：指考,地理,國際議題,考生

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