最後一題考耐心！　指考物理考諾貝爾力學、光學…考生：難、太活潑

▲指考第一節考物理，考生認為，非選擇題考諾貝爾物理獎理論較難。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

大學指考今（1日）第一堂考物理。興奮衝出考場的林同學表示，這次的考題雖然比歷屆考古題難一些，但是算是中規中矩，其中一題印象深刻的是有考到諾貝爾得獎的題目，他認為該題目題幹相當冗長，又放在最後一題考出來，實在很考驗考生的耐心，需要仔細讀完題目，才能順利作答。

師大附中呂同學表示，這次題目比歷屆考題難很多，但是考題已相當生活化、活潑，其中非選題最後一題印象滿深刻，以去年諾貝爾物理獎得主的研究作為題材，考力學、光學及近代物理學等。

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▲考生認為這次考題多為生活化、有創意，但也比較不容易作答。（圖／記者李毓康攝）

延平呂同學指出，這次考題略難，比較沒有出現看過的考古題，但是出現滿多生活類型的題目，像是考出電蚊拍的操作原理、手機定位、GPS系統，或是光子推動太空船等題目也都入題。

和平高中林同學則表示，因為沒有準備太多物理考科，在考試時覺得相當不容易，自己還滿灰心的。她也認為，這次題目閱讀量多，讀到最後心有點慌，希望之後的考試能出現多一些自己看過的考試題目。

根據數量統計，今年的非應屆考較去年逆勢增加1470人，創下7年新高。身為重考生的王姓學生指出，自己原先讀的是醫學相關科系，但就在快要出社會時，發現自己沒有這麼喜歡醫學類的就業市場，因此依然決然的再次報考指考，這次希望可以報考資工類型的科系。對於物理考科，他認為這次雖然難一些，但是還算上手，希望可以考上理想的學校。

▲大考中心指出，物理共有22,047人報考，是5年報考占比新高。（圖／記者李毓康攝）