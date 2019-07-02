指考數乙考線性規劃、座標　有人覺得簡單、有人覺得「歷屆最難」

▲數乙考完，考生應考心得大不同。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

大學指考第二天登場，第一堂考的是數乙。師大附中社會組學生認為，自己寫了10年的考古題，感覺是歷屆最難的，其中更認為多選題很多選項有點模擬兩可，「感覺什麼都可以選、什麼都不可以選」，本來還覺得是自己的問題，但是剛剛也問過班上功課好的同學，他們也認為這次考題比較難，只希望自己成績不要太差。

政大附中自然組陳同學提到，這次考題他認為偏難，很多題幹也很冗長，需要花很多時間思考跟閱讀，非選題也滿複雜的，其中一題有要求用特定的公式來計算，如果沒有背到該公式的考生可能就無法寫這題了。

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▲寫了10年歷屆考題的考生認為，這次數乙試卷，是歷屆最難。（圖／記者李毓康攝）

但同一張考題，大理高中陳同學則表示，解題時是順順的寫完，前面的考題滿簡單的，後面考題則是適中，甚至考了滿多老師課堂上猜到的題型，尤其線性規劃等，覺得老師有幫大家猜到題滿開心的。

社會組丁考生也指出，今年數乙比去年簡單，自己滿有信心的，感覺高三下的內容沒有考什麼，整體來說滿簡單，其中，非選最後一題滿有印象的，是在考用停車格來計算機車、汽車購買數量，是目標函數概念，感覺大家觀念正確，大家應該都可以寫得滿順手的。

內湖高中自然組考生說，這次數乙試券對自然組學生來說滿簡單的，寫完後還有時間可以做檢查，檢查時也有發現自己寫錯的地方，有馬上做更正，這次線性規劃跟座標題型考得滿多的。

▲▼指考數學乙。（圖／大考中心提供）

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