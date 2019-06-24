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指考懶人包　國英數十大考科考生一次看

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104年大學指考,考生,陪考（圖／記者周宸亘攝）

▲108學年度大學指考將在7月1日至3日登場。（圖／記者周宸亘攝）

記者崔至雲／台北報導

108學年度大學指考將在7月1日至3日登場，分別於29個考區，46個分區，1,246個試場舉行，共計有49,119人報考（包含集體報名 40,823人、個別報名8,296 人）。指考試場分配表與詳細地點已在18日公布，考生可上大考中心網站查詢。指考共10個科目，考生可自由選考，今年第一天考物理、化學、生物，第二天考數乙、國文、英文、數甲，第三天考歷史、地理、公民。各科考試時間均為80分鐘。針對10科考題，《ETtoday新聞雲》為考生整理了各科重點整理，考生可參閱。

物理科（7月1日，上午8：40）

請繼續往下閱讀...

補教師指出，物理考科除了抓住基本題外，也需了解近期科普新聞，舉例，日前國際團隊拍攝到黑洞照片，其中與高中物理有關的包括，黑洞與恆星的關係、觀測黑洞所用的無線電波望遠鏡等。又或是去年國際度量衡局重新制定了「公斤」的基本定義，其中提到了普朗克常數、由電磁學可延伸的瓦特天平等，建議考生了解科普新聞後，詳細閱讀題目，即可作答。

拚指考／別被沒學過的物理實驗考倒　補教師：瞭解觀念、判讀題幹

化學科（7月1日，上午10：50）

補教師分析，化學指考應著重在基礎化學(三)、選修化學(上)、選修化學(下)，此三冊內容的實驗內容務必熟讀，只要熟悉基礎觀念、計算流程，大多題目都能迎刃而解，便可將時間留給敘述較長的實驗題、時事題，耐心讀完題目後才能抓住關鍵字。

拚指考／有機化學配分子作用考最多　化學「熟悉觀念、考古題至少寫十年」

▲▼ 108學年指考相關資訊。（圖／大考中心提供）

▲108學年指考相關日程資訊。（圖／大考中心提供）

生物科（7月1日，下午2：00）

生物科老師認為，今年題目難度應較去年降低一些，在細胞部分，胞器的出題機率還是相當的高，但應屬於基本觀念，但在細胞特化、組織類型的部分，雖然直接命題的機率不大，但是可能會在動物或植物的部分以選項的方式出現，故還是必須認真複習，特別是各種組織的功能及圖形。

拚指考／生物實驗考題將獨立出題　考生要注意數據分析、測量技術

數學乙（7月2日，上午8：40）

報考數乙的考生應熟知期望值與變異數之定義與各式分布、特別注意數列與級數收斂之條件，以及極限的運算絕不會太複雜請考生放心作答。

拚指考／數甲乙重跨單元解題力、考古題做5年　生活式的題目是必考重點

國文科（7月2日，上午10：50）

國文考科從107年開始改為只有選擇題，國文補教師分析，從去年開始「長文閱讀」即為首要強化的測驗方向，另外，為豐富閱讀題型形式，有增加難度，今年也將增加難度較高「多選題題組」的設計，不可不慎。

拚指考／國文必讀這10篇古文　篇幅長題型「邊看邊畫重點」

▲▼ 108學年指考相關資訊。（圖／大考中心提供）

▲108學年指考各科考試時間。（圖／大考中心提供）

英文科（7月2日，下午2：00）

補教師建議考生，考試時要注意時間合理分配，在有限時間內無限放大得高分機會；注意關鍵字及轉接詞；手寫翻譯要抓主詞動詞、時態運用；詞彙題把握4000字基本功，最後也需注意詞性及單字理解。

拚指考／英文指考「注意時間分配、句型文法熟練度」　補教師提5大高分關鍵

數學甲（7月2日，下午4：10）

報考數甲的考生需熟知期望值與變異數之定義與各式分布、複數的運算與複數在平面上的意義是重點、微分積分的計算務必要細心。

拚指考／數甲乙重跨單元解題力、考古題做5年　生活式的題目是必考重點

歷史科（7月3日，上午8：40）

補教師指出，去年指考，單純記憶題目約佔30%，分析性的題目約佔70%，換言之，死背課本資料，不停地累積資料，學而不思，無法獲得滿意的分數，「這個大趨勢，不會變動，今年也將重視分析能力」。

拚指考／歷史不再背多分「分析題」比例大　善用「歸納法、消去法」

▲▼大學學測登場，考生準備應試。大考,考試,學測,指考。（圖／記者林敬旻攝）

▲108學年度大學指考共計有49,119考生報考。。（圖／記者林敬旻攝）

地理科（7月3日，上午10：50）

因應新課綱素養命題趨勢，圖表題和推理判斷的題目必定佔多數，因此學生必定要注意題目所提供的線索，判斷選項的合理性，善用刪去法解題，而圖表部分則要留意圖表中所隱含的地理資訊，尤其衛星照片的判讀，更是今年必考的重點。

拚指考／地理考題善用刪去法！　解題圖表題佔多數、衛星照判讀必考

公民與社會（7月3日，下午2：00）

補教師指出，公民科往往試題題目敘述較長，考驗學生閱讀能力與耐性，特別是題目敘述往往設有陷阱或條件限制，同學在作答時務必看清題目，仔細閱讀。同時也認為，今年人權議題受重視，考生要特別關注。

拚指考／公民試券字數多考學生耐心　「人權議題、選舉制度」需關注


 

ET快訊
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孕婦被老公推下懸崖「只右手能動」　婆婆罵小心眼：妳沒死幹嘛報

關鍵字：指考,懶人包,考生

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