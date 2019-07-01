計算少、題目難易適中　考生：指考化學有看課本就可以拿好成績





▲考生認為，這次化學考題非學題目有趣、有與生活時事結合。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

指考第一天第二堂課考生物。新竹高中林同學表示，整體的題型算適中，但感覺自己有很多題目寫錯，題目考了很多硫酸、硫酸鈉、有機化合物等。

新店高中張同學表示，這次非選文字都很長，需要耐心地看完考題才能答題，這次的計算題目也比較少，而跨領域的題目也有，其中印象深刻的是最後一題，會感覺很想在考生物，但他也認為，對於這次出題有些失望，因為很多都是沒有看過的題目，反而自己寫過的題目都沒有出到。

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▲考生表示，今年考很多基本題，「有背課本就有分」。（圖／記者李毓康攝）

師大附中楊同學指出，這次印象深刻的是一題考到石灰做為建築建材的題目，該題是非選擇題，他認為滿有趣，有與生活時事結合，他也提到，這次的考題比較中規中矩，但是跟以往的考題相比，較為難一些。

復興高中李同學說明，這次題目其實滿簡單的，做過的題型也都有出到，感覺有熟讀書本的考生都可以拿到不錯的分數，而且也有些題目是有背有分，記憶力好的學生較吃香，但必須熟讀教科書，就不容易卡關。

王姓學生表示，今年考很多基本題，「有背課本就有分」，計算不多，雖然數字不好算，但整體答題還算容易，沒有太為難考生。

▲▼大學指考化學題目。（圖／大考中心提供）

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