近5年來最靈活的試題　高中師：物理指考題材多樣、實驗題多

▲高中師認為，今年物理題目應為近五年來較靈活的試題，學生需使用較高層次的思考，不易拿取高分。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

大學指考物理科第一堂結束，建國高中物理老師賴奕帆指出，今年物理試題的難易度與去年相當，但是素材較為多樣化，題型思考層級較往年提升，考生需理解基礎知識後更能靈活思考，才能取得高分。

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賴奕帆分析，今年考題分布，基礎物理6分、力學28分、熱學6分、波動9分、光學15分、電磁學27分、近代物理學9分。試題總題數26題，考題以創新題型較多、題目靈活，難度較往年提升。

大理高中物理老師林春煌說明，今年物理指考還是在測驗高中生的物理基本能力，各單元的配分分佈尚稱均勻，每一單元的核心概念大抵都融入試題中。試題特色符合高中課程教學目標，題目極具思考性，並非死背公式就輕易得分，能鑑別考生程度，學生需理解基礎知識後更能靈活思考，才能取得高分。

▲高中師指出，物理非選二為光學鑷子，學生需要詳細閱讀題目並應用光學折射作圖與動量變化的物理觀念方能解題。（圖／記者李毓康攝）

和平高中物理老師郭鴻典進一步指出，選擇題第6題，以及非選二難度較高，第6題為波動結合簡諧運動，學生較不易連結；非選二為光學鑷子，是2018年諾貝爾物理獎的應用，學生需要詳細閱讀題目並應用光學折射作圖與動量變化的物理觀念方能解題。

另外，與實驗相關題型有第4、22、23與非選一，郭鴻典說，實驗題型較往年偏多，強調往後學生更需按部就班進行實驗，尤其是第23題雷射干涉，需由圖像分析方能得到正確答案。

林春煌說，今年題目應為近五年來較靈活的試題，學生需使用較高層次的思考，不易拿取高分，而實驗題型較往年顯著增加，其中第23題介由圖形與實驗數據分析實驗器材的種類與規格，非選第一題需繪製實驗裝置圖，往後應維持此類型的題目，加重實驗題的配分，這次物理指考試題是一份極有鑑別度的試題。

▲▼指考物理題。（圖／大考中心提供）

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