選項「模擬兩可」考生怨考題出不好　指考生物考非洲豬瘟、基因學

▲考生表示，這次的生物考題偏難，甚至有些考題出的沒有這麼恰當。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

指考生物結束，景美女中李同學指出，這次實驗類型的題目偏多，但是內容屬大方向、不刁鑽，整體而言算是滿適中，但是非選題很多題目有點模擬兩可，感覺需要有點運氣才能考好，有些閱讀題目也有點難，感覺細節都藏在題目中，但是今年也出現一些比較特別的生物英文單字，需要花時間思考。

生物科為指考第一天的最後一科，考完生物的林姓學生表示，這次的生物考題偏難，甚至有些考題出的沒有這麼恰當，他舉例一題考到胰島素的生產作用，但是選項三個他認為都是可以選的，感覺選項不明確、出不好，另外，他也認為這次的閱讀題幹篇長，考生需要花很長的時間讀完題幹，需要耐心解答。林同學也說，這次的時事出的滿多的，有考到基因學、非洲豬瘟，以及遺傳工程等。

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▲考生說，手寫題比歷屆簡單，不過，閱讀題組有些專有名詞，必須花一些時間思考。（圖／記者李毓康攝）

身為第三類組師大附中楊同學說，這次考題出得滿友善的，整體考券也是適中，沒有特別刁鑽，很適合第三類組學生應試。松山高中方同學則表示，這次的考題滿難的，感覺很多題目自己都沒有讀到。

考生李同學說，手寫題比歷屆簡單，不過閱讀題組有些專有名詞，必須花一些時間思考。在閱讀題的部分，有考生指出，非選題到免疫細胞是如何摧毀癌細胞，題幹有些深硬，閱讀起來有些困難。

▲指考生物題目。（圖／大考中心提供）



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