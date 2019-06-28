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手機、計算紙不能帶進考場！　指考考生懶人包看完全懂了

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▲▼大學學測登場，考生準備應試。大考,考試,學測,指考。（圖／記者林敬旻攝）

▲大學指考將在7月1至3日舉行，總計有4萬9千多人報考。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

108學年度大學指考即將登場，今年共有49,119人報考。指考共10個科目，考生可自由選考，今年第一天考物理、化學、生物，第二天考數乙、國文、英文、數甲，第三天考歷史、地理、公民。各科考試時間均為80分鐘。針對考生要注意的事項《ETtoday新聞雲》為考生整理了重點，考生要看，陪考家長更要記牢。

考生幾點看考場？

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各考區開放試場供考生查看的時間，以各該考區開始考試之前一天下午2點至4點為原則。46個分區學校中，39個分區於7月1日開始考試，6月30日下午供考生查看試場；另有7個分區則從7月2日開始考試，故7月1日下午供考生查看試場。

指考三天天氣如何？

根據中央氣象局指出，7月1日西南風影響，各地大多為多雲到晴，午後有短暫雷陣雨。7月2日至3日則受低壓帶影響，中南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區也會有午後有短暫雷陣雨出現的機率。指考3天的天氣也將高達34度，提醒考生多補充水分、並攜帶雨具。

另外，根據教育部在100學年定政策開放市場冷氣服務，試場將有冷氣設施以攝氏26至28度為原則，但若因機器故障，無法使用，考生應繼續應試，由監試人員視需要開啟氣窗及電風扇，考生也可自行攜帶衣物備用。

▲▼107年大學指定考科考試,大學指考,考生,考場,陪考,家長,教育,升學壓力,考試,青少年,學生,多元入學。（圖／記者李毓康攝）

▲指考三天天氣炎熱，提醒考生多補充水份。（圖／記者李毓康攝）

考生必備？

■　考試當日考生應攜帶任一件應試有效證件正本入場（國民身分證、有照片健保卡、駕駛執照、護照或居留證等）。
■　手錶：要記住錶不可以有計算、記憶、通訊、拍攝、錄影等功能，且考試中一定要關閉鬧鈴功能（若響起就算違規）。
■　文具：可以多帶一份，有備無患，若需要帶文具盒，必須要是透明的才能帶入考場。（黑色2B軟心鉛筆、橡皮擦、黑色墨水的筆、修正液、圓規、直尺、三角板、量角器）

▲▼107年大學指定考科考試,大學指考,考生,考場,陪考,家長,教育,升學壓力,考試,青少年,學生,多元入學。（圖／記者李毓康攝）

▲指考第一天考物理、化學、生物，第二天考數乙、國文、英文、數甲，第三天考歷史、地理、公民。（圖／記者李毓康攝）

考生禁止攜帶？

■　絕對不可以攜帶計算紙、手機。（可利用試題本的空白處計算）。
■　考試時不可以飲食、抽菸、嚼食口香糖等。

家長「陪考聖品」？

■　常溫水和冷凍水各兩瓶。
■　事先訂好孩子吃得慣且方便取得的午餐。
■　帶幾樣健康且有飽足感的點心。
■　指針型手錶以掌握時間。
■　備用文具組和藥品組。

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關鍵字：大學,指考,考生,選考,陪考,懶人包

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