指考化學科「圖表題」佔43分高比例！PM2.5、諾貝爾時事入題



▲台北市高中化學科教師群針對今（108）年大學指考「化學科試題」分析。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

大學指考今（7/1）第一天，上午10:50至12:10進行化學科考試，台北市高中化學科教師群針對今年考題分析，認為整體難易適中，不過明顯「圖表題」比例偏高，佔了總分43分，將近一半的分數，可有效測驗考生在圖表判讀的能力。此外PM2.5、味精、斷層攝影等入題，更結合諾貝爾獎時事，讓學生明白「化學與生活息息相關」。

為了讓學生理解「化學不只是學科，也是生活的一部分」，今年試題引入不少貼近生活的內容，包括探討味精和食鹽的鈉含量；還有PM2.5、銅葉綠素、戴奧辛等生活和環境常見議題。另外在非選擇題第三題以2018年諾貝爾化學獎的研究內容為題，連結了生物工程與化學科研，表示跨領域的學習趨勢是未來重點，學生必須具備融合各領域相關知識的能力。



▲今年化學科試題「圖表」比例明顯偏高。（圖／記者林育綾攝／大考中心提供）

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台北市北一女中江慧玉老師、吳淑芳老師、建國高中趙君傑老師在試考後，針對「108學年度大學指考化學科試題」分析，認為今年題型雖然多樣，但計算題題數適中，且計算過程並不繁複，考生若能細心謹慎，應可順利作答。此外試題中將高中化學與科學探究結合，這樣的題型設計不但鼓勵高中化學實驗課正常，更引導學生熟悉實驗技能，進行邏輯推理思考，也提醒教師不可偏廢實驗課程。而考題章節分配平均，並無過度艱澀困難與強調背誦試題，有助學生學習且教學正常化。



▲2018年諾貝爾化學獎的研究內容也入題。（圖／記者林育綾攝／大考中心提供）

教師群也認為，今年試題閱讀量適中，考生應有充分時間閱讀並釐清題意，不過「圖表題」比例明顯提高，佔了43分，也就是將近一半的分數，能有效測驗考生圖表解讀與分析能力。

但3位教師建議，題目圖表與文字的排版稍嫌擁擠，考生在考試時情緒難免比較緊張，建議避免圖表與文字交雜，以免視覺上帶來更大壓力。另外在爭議部分，提出17題(D)選項中，題目的敘述與圖形可能造成考生判讀不易；而19題(B)選項可能會有不同面向的解釋，容易造成學生混淆。



▲教師群認為，題目圖表與文字的排版稍嫌擁擠，建議避免圖表與文字交雜。



▲教師群提出，19題(B)選項可能會有不同面向的解釋，容易造成學生混淆。（圖／記者林育綾攝／大考中心提供）

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