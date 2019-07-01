指考生物科逐年變難！題目「超過課程內容」可能部分送分



▲教師群指出，今年生物科部分題幹或選項敘述「超過課程內容」，例如第1題課本中並沒有具體提出是哪些軟體動物。（圖／記者林育綾攝／大考中心提供）

記者林育綾／台北報導

大學指考今（7/1）下午2:00至3:20進行生物科考試，高中教師及試考生評論今年試題「中偏難」，甚至有人認為一年比一年難。內容除了融入大量時事，如非洲豬瘟、埃及聖䴉、流感等，更考驗考生的「閱讀能力」，閱讀力較差的同學壓力會很大。另外試題也出現大量圖表資訊，整卷約50%的題目涉及圖表判讀。生物科教師群指出，某些試題的題幹或選項中的敘述「超過課程內容」，但不一定都有達到送分標準，會不會送分仍以大考中心討論為主。

大考中心指出，今（108）年大學指考生物科報考人數為16,335人，實到15,048人，缺考1,287人，換算缺考率為7.88%，較去年7.28%略高，不過今年三科自然科（物理、化學、生物）報考人數整體較去年增加。



▲108學年度大學指考「生物科」試題，圖表量大幅增加。（圖／記者林育綾攝／大考中心提供）

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高中教師評論認為，試題中雖然沒有計算題，但有50%以上的題目（32題）涉及圖表資訊的擷取或判讀，因此學生必須具備建立溝通互動的核心素養，需要具有「符號與圖表運用的能力」，做為傳達科學概念的重要媒介。

此外也重視系統思考與解決問題的能力，例如閱讀題有3段閱讀文章，共8題，不僅要擷取文章中的重要資訊，還要理解後推衍出這些資訊之間的關聯性。又例如非選第四題，必須先從題幹敘述瞭解免疫細胞如何摧毀癌細胞，再從圖表提供的實驗操作與數據，推導出白血球在整個抗癌機制裡扮演的角色，「考生必須在有限時間與資訊下，對實驗結果進行合理推論，頗具挑戰性。」



▲108學年度大學指考「生物科」試題特色。（圖／記者林育綾攝／大考中心提供）

而此次試題內容主要著重於「選修生物」，「應用生物」則有4題。取材除了來自現行課綱內教材外，還有生物科技新知、實驗論文，也結合生活時事議題。整體而言，選修生物缺乏「演化」，其餘各個主題均有入題，包含細胞學9題、植物9題、生物多樣性與保育1題、分子生物學11題、動物生理33題。加上因應生物科技及醫學的發展，此份考題針對「免疫系統」、「核酸與染色體」及「基因的表現」三個章節的題數，有略增加現象。



▲為了讓圖表資訊更清晰，大考中心表示107年起試卷採用「高品質灰階印刷」。（圖／記者林育綾攝／大考中心提供）

今年不僅化學科的試題圖表量增加，生物科的圖表資訊比例也明顯較多，需要進行數據轉化才有辦法作答。而為了讓圖表資訊更清晰，大考中心表示107年起試卷採用「高品質灰階印刷」協助考生，但學生仍必須具備符號及圖表運用能力。

整體而言，生物科試題難度為「中偏難」，大部份題目都需要邏輯性的推導，才能解出脈絡，「若是閱讀較慢較差的考生，作答時可能會感到吃力。」因此考生必須精熟生物學上的相關知識，有較佳的閱讀理解能力、一定的推理分析及數據處理能力，才能在有限時間內獲得高分。



▲由左至右：建國高中周麗芬、劉玉山、李麗敏3位老師，針對108年指考生物科試題分析。（圖／記者林育綾攝）

「台北市高中生物科教師群」由建國高中劉玉山、周麗芬、李麗敏3位老師針對此次生物科試題分析指出，某些試題中的題幹或選項敘述「超過課程內容」，如試題1、5、8、24、29題，還有非選題第二題，教師群認為不宜列入評量範圍，但不一定都有達到送分標準，會不會送分仍以大考中心討論為主。

▲▼教師群指出，此次部分題幹或選項敘述「超過課程內容」。（圖／記者林育綾攝／大考中心提供）



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