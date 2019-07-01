



▲大考中心生物指考題竟出包，兩題有錯字恐影響學生作答。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

大學指考生物科今（1日）結束，生物解題老師認為，整體試題難度中偏難，而且 圖表分析多，難度偏高，閱讀理解思考能力較佳的學生，較易拿高分。但成功高生物老師陳慧君發現，經過嚴密校對的生物考題竟有2題有錯字，第33題正確答案的(A)選項噬菌體打錯，打成「嗜菌體」，這樣的問題恐怕會讓想選正確答案的考生產生疑慮而不選擇該答案。

陳慧君說明，收到生物試題時，發現生物考券有兩個錯字，其中一題為15題，題目問到「下列有關環境賀爾蒙的敘述，何者正確？」但她認為，題目中的「賀爾蒙」應寫為「荷爾蒙」較為正確，雖然該題不影響考生作答，但還是出現錯誤。

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▲▼ 指考生物考題竟有錯字。（圖／大考中心提供）

另一個較嚴重的部分是第33題「非洲豬瘟」題組的錯字，陳慧君指出，(A)選項為正確答案，但選像竟把「噬菌體」寫成錯誤的「嗜菌體」，她認為，這樣會造成考生的疑慮，甚至不敢選擇這個正確的(A)答案。

文城教育學院生物老師陸謙則認為，雖然意思完全不同，但是錯字在坊間的參考書、測驗券也很常見，應該對學生作答的影響不會太大。

對於第33題的錯字，大考中心副主任黃璀捐像《ETtoday新聞雲》指出，該題已反映給試題「答案會議」的專業老師，經過老師評估後，會再將該送分與否公布給考生，最晚預計在15日前公告。

