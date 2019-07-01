指考第一天結束　物理重實驗題、化學生活題多、生物試題偏難

▲全教總老師解題大學指考試題。（圖／全教總）

記者崔至雲／台北報導

大學指考今天考物理、化學、生物，全教會成功高中物理老師蔡豐光認為，這次物理重視課程實驗操作，強調物理概念及閱讀理解；新店高中化學老師王瓊蘭認為化學試題較去年簡單，時事題及結合生活情境的題目非常多，均標會較去年提高；成功高中生物老師陳慧君則認為，生物考題圖表分析多,試題中偏難。

蔡豐光說明，物理的試題特色重視課程實驗操作，實驗題題數和占分比例比往年多，包含水波槽實驗、透明固體折射率測定、狹縫造成明暗條紋實驗及惠司同電橋，對學校重視物理實驗教學意義重大。

請繼續往下閱讀...

題目也結合生活情境，包含面鏡在生活中應用、手機無線充電原理、GPS的原理及應用、電蚊拍的原理及應用等。呼應十二年國教及大考中心素養教學與命題導向。另外，題目引導考生重視時事科學新聞，例如，2018年諾貝爾獎物理獎得獎主題光學鑷子，結合近代物理和力學分析，極具特色富創新的題目，可以給教師和未來考生參考，須重視科學時事新聞，並了解物理學基礎概念在科學發展的重要性。

▲大學指考第一天考物理、化學、生物。（圖／記者林敬旻攝）

蔡豐光也認為，這次物理考題強調閱讀理解能力，整份試題評量考生的閱讀理解能力，考生必須有耐心閱讀題目，擷取重要訊息，結合先備知識，才能順利解題。



王瓊蘭分析化學試題，今年試題較去年簡單。實驗題的分量多，涵蓋面廣，如乙炔的製備實驗、奈米硫粒實驗、草酸鎂的溶度積測定、酸鹼滴定圖形判讀等。時事題及結合生活情境的題目非常多包括銅葉綠素的性質判斷、及2018年諾貝爾獎的酵素、正電子放射斷層攝影的半衰期計算、PM2.5、戴奧辛、酸雨等皆有入題。沒有繁複的計算，計算數字有精心配過，題目淺顯易懂。試題分布平均，均標會較去年提高。

陳慧君進一步指出生物試題整體難度中偏難，圖表分析多，難度偏高，閱讀理解思考能力較佳的學生，較易拿高分，同時考題也有將時事入題，如31、32題組以非洲豬瘟入題，閱讀題2以唐獎得獎內容CRISPR等。

陳慧君也說明，生物題目中免疫與分子生物學比例偏高，各章節試題配置不夠平均，甚至考題有錯別字，如，15題的賀爾蒙應改為荷爾蒙，33題的嗜菌體應改為噬菌體，可能會影響作答，另外，應用生物仍以記憶的知識題型入題，不利學生作答。



其他人也看了...



指考生物科逐年變難！題目「超過課程內容」可能部分送分

選項「模擬兩可」考生怨考題出不好 指考生物考非洲豬瘟、基因學

指考化學科「圖表題」佔43分高比例！PM2.5、諾貝爾時事入題

計算少、題目難易適中 考生：指考化學有看課本就可以拿好成績

指考物理科「中偏難」實驗題型創新高！登革熱電蚊拍、手機定位入題

最後一題考耐心！ 指考物理考諾貝爾力學、光學…考生：難、太活潑



手機、計算紙不能帶進考場！ 指考考生懶人包看完全懂了

指考懶人包 國英數十大考科考生一次看