成功高中考區鈴聲誤響！29間試場上千考生「提前作答」

▲108年大學指定考科考試首日，成功高中考區傳出鈴聲誤響，上千考生「提前2分鐘」作答。示意圖，非該考場。（圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／台北報導

大學指考今（7/1）第一天，下午14:00至15:20進行生物科考試時，位於台北市的成功高中考區鈴聲卻在13:58誤響，導致33間試場中有29間考生提前作答，其餘3間的監試員發現時間有誤，在14:00再次鈴響時才讓考生準時動筆。大考中心評估此意外並非考生的錯，因此仍讓考場內上千考生在15:20收卷，並呼籲各考區務必再次確認系統設定，以免發生此情形。

台北市的成功高中考區在指考第一天發生鈴聲誤響情形，下午生物科考試時間應為14:00至15:20，卻在13:58時鈴聲誤響3秒鐘，而該考區應到共有1,372名考生，實到1,249名，試場共33間。

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發生鈴聲誤響後，33間試場中有29間考生提前翻閱試卷或作答，其餘3間因監試老師發現時間有誤，等待至14:00再次發出完整20秒鈴響時，才讓考生翻閱試卷作答。

大考中心說明，關於成功高中考區提前約2分鐘作答「不是考生的錯誤」，因此依然讓所有考生在15:20收卷。至於為何鈴聲誤響原因不明，但同時也要求各考區「務必再次確認系統設定」，確保考試公平。



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