考到一半癲癇發作、冷氣跳電　指考第2天插曲考驗監試人員應變



▲大學指考第2天意外插曲，考驗監試人員應變力。示意圖，非本文當事人。（圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／台北報導

大學指考今（2）日邁入第2天，第一節8:40至10:00考試科目為數學乙，北部試場也發生幾件意外插曲，其中有考生在考試進行到一半突然癲癇症發作，後來協助移至備用試場完成考試。另也有一試場突然冷氣跳電，監考人員依照標準程序打開窗戶和電扇，目前正搶修中，若修不好預計下一節移到備用試場。

108年大學指考數學乙（社會組）報考應到人數35,582人，實到33,536人，缺考2,046人，考比例為5.75%與去年差不多。



▲針對數學乙科目各考場情形，大考中心說明有幾件突發狀況。示意圖，非本文當事人。（圖／記者李毓康攝）

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針對數學乙科目各考場情形，大考中心說明有幾件突發狀況，因臨時突發傷病移至備用試場有2起，其一是與昨（7/1）相同的水痘，另一個是考生考到一半突然癲癇症發作，兩案例皆在監試人員協助下移到備用試場完成考試。

而噪音部分，北市某考區有施工噪音，另也有狗吠聲干擾，在監試人員透過警方和相關單位處理後解決，讓考生能專心考試。

另有北部考區其中一間試場突然跳電，造成冷氣故障，監試人員按照標準程序開窗、開電扇，目前也派員維修，考量到目前酷暑，若在下一節10:50國文科考試前無法修復，將會協助考生移至備用考場。

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