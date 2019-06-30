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準颱風「木恩」最快周二擾台！未來一周帶雨具　周末劇烈大雨

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記者柯沛辰／綜合報導

中央氣象局預測，位在菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓逐漸增強，可能成為今年第4號輕度颱風「木恩」，但無論是否成形，都將帶來豐沛水氣，對台灣造成影響。氣象達人彭啟明表示，這個低氣壓未來逐漸朝台灣東南方海面靠近，但由於台灣附近大氣環境不佳，強度會不會受影響有待觀察，最快下周二到三影響台灣，未來一周須慎防大雨。

中央氣象局指出，這兩天各地多雲到晴，氣溫也較高，但從周二開始受到低壓帶影響，南部及東半部地區易有局部雨勢，各地則是午後雷陣雨。直到周五西南風增強，又有更多水氣輸送至台灣，周末六日中南部可能有局部大雨，範圍不小，其他地區則維持午後雷雨的天氣型態。

▲▼準颱風「木恩」最快周二擾台！未來一周連4天劇烈大雨。（圖／氣象局）

請繼續往下閱讀...

▲氣象局對熱帶低壓的最新一報路徑。（圖／氣象局）

根據氣象局觀測，第08號熱帶性低氣壓位在菲律賓東方海域，預估7月1日下午2點可能位處北19.1度、東經122.7度，持續往西北方向移動，時速約23公里。若未來成颱，將是今年第4號颱風「木恩」（Mun，米克羅尼西亞提供，六月之意）。

彭啟明認為，低氣壓可能有機會發展成輕度颱風，且受太平洋高壓引導，逐漸朝台灣東南方海面靠近，但不排除可能受大氣環境影響減弱，對台灣影響有待觀察，不過因為靠台灣不遠，對下周天氣是一個很大的變數，民眾要出門或安排活動仍須留意。

▲▼準颱風「木恩」最快周二擾台！未來一周連4天劇烈大雨。（圖／氣象局）

▲紅外線雲圖。（圖／氣象局）

至於7月1日天氣部分，氣象局表示，台灣各地、金門及馬祖等都是多雲到晴，氣溫多半維持在33到35度，僅南部、東部、東南部及澎湖有局部短暫陣雨，不過午後其他地區仍有短暫雷陣雨或局部大雨。需要特別注意的是，馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

▼7月1日白天氣溫、降雨機率。

▲▼準颱風「木恩」最快周二擾台！未來一周連4天劇烈大雨。（圖／氣象局）

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關鍵字：木恩,熱帶性低氣壓,颱風,天氣,氣象局

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