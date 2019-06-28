午後雷陣雨來襲！北中南11縣市大雨特報　防雷擊強陣風

▲下雨示意圖 。（圖／記者林敬旻攝）

生活中心／綜合報導

中央氣象局15時10分針對11個縣市發布大雨特報，氣象局指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（28日）天南投、高雄地區及西半部、東北部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

大雨特報地區：

新北市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣

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▲大雨特報。（圖／氣象局）

氣象局資料顯示，今天台灣附近持續盛行西南風，由於西南風與陸風交互作用，清晨至上午間中南部及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區天氣大致為多雲到晴；不過午後因熱力作用，各地有局部短暫雷陣雨的機會，尤其山區有局部大雨發生的可能。溫度方面，各地高溫約31至35度，其中花東縱谷、台東及大台北盆地局部地區高溫可達35度左右，沒下雨時感受較為悶熱；其中，台北市中正區中午體感溫度高達41度。

氣象局12時42分也發布高溫資訊，氣象局指出，各地天氣晴朗炎熱，今天白天花蓮縣、台東縣、台北市、新北市、桃園市、台中市、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣為黃色燈號，請注意。氣象局提醒民眾減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

【黃色燈號】（36度以上）

北部：新北市、桃園市、台北市

中部：彰化縣、台中市、雲林縣

南部：高雄市、屏東縣、台南市

東半部：台東縣、花蓮縣