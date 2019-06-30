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戲劇性逆轉！長榮勞資卡關「秋後算帳」　空姐吼：繼續罷工

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▲▼ 一聽聞長榮空服員決定繼續罷工，扇子廠商抵達現場，更承諾要再做2千支「團結」、「戰鬥」給罷工會員。（圖／記者林育綾攝）

▲罷工現場空姐情緒激昂。（圖／記者林育綾攝）

記者胡順惠／整理報導

長榮空服員罷工還沒結束，今（30）日正式邁入第11天，原本昨日在工會投票結果出爐之際，各界已經看好罷工即將落幕，孰料勞資雙方經過3個小時的討論後又破局。主要是卡在雙方對秋後算帳的界定不同，長榮不願撤回「停發年終、暫停調薪、取消優待票」等公告，堅持將擅離職守的18名空服員暫記曠職。

桃空職工從28日22時至29日12時，歷經14小時投票，終於在14時30分對外界公布結果為「同意方案」，空服員同意停止罷工，瞬間讓工會內鬨的消息猶如過往雲煙，各個在場含淚擁抱、彼此鼓勵，更對外發布聲明「謝謝會員們的信任，我們將一起飛翔，我們機上見」。

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▲▼長榮空服員針對是否要繼續罷工進行投票。（圖／記者湯興漢攝）

▲針對是否要繼續罷工進行14小時投票。（圖／記者湯興漢攝）

就在宣布投票結果為同意方案後，大批空服員排隊簽切結書，同意把三寶繼續放在工會保管，直到協商結束，工會會員歡欣鼓舞之際，一同搭乘遊覽車前往桃園市政府與資方會面，原本預計昨晚就會簽訂團體協約，長榮航空也預計最慢7月底就能恢復正常營運。

勞資雙方經過3個小時的討論後，昨晚約莫19時45分左右，工會於罷工棚現場宣布，「團體協約不會在今天（29日）就完成，因此罷工行動繼續，期待明（30）日會有好消息！」21時工會會員在罷工棚內憤怒高喊「繼續罷工」，更表示「趕快拿起手機，告訴你的姐妹，回來簽切結書，我們繼續罷工！」

▲▼ 快訊／長榮罷工確定繼續！工會會員憤怒重新集氣「快告訴妳的姐妹」（圖／記者林育綾攝）

▲工會會員在罷工現場相當憤怒，要求會員「快告訴妳的姐妹」。（圖／記者林育綾攝）

據罷工棚現場工會幹部表示，下午雙方在桃園市政府討論團體協約時，針對禁止秋後算賬部分，資方幾乎全程不發一語，直接約7月2日再度協商，其餘皆由律師代為發言。長榮隨即發布聲明，無法同意桃空職工提出的3點要求，勞資未達共識，以致無法簽下協議，對此深表遺憾。

長榮航空表示，桃空職工堅持要求長榮航空撤回5月8日公司發布因應罷工危機的公告，以及恢復參與罷工的桃空職工會員權益至罷工前的狀態，並且不追究之前18位擅離職守宣稱罷工空服員之責任，以上3點，是造成談判破局的主因。

▲長榮航空，航班受影響持續停飛。（圖／記者林敬旻攝）

▲長榮航空已取消近2000班航班，營業損失近18億。（圖／記者林敬旻攝）

長榮航空說，桃空職工發起的突襲式罷工行動截至目前已經造成長榮航空取消近2000班航班，營業損失近18億，影響數十萬名旅客的行程，相信多數空服員都希望早日歸隊執勤，呼籲桃空職工勿再持續對空服員與社會大眾進行各種情緒勒索，應尊重空服員的自主意願，儘速將三寶歸還給所有空服員，隨時歡迎參加罷工的空服員回來加入團隊。

▲▼長榮空服員工會代表率同罷工空服員前往桃園市政府，與長榮航空、桃園市政府代表簽屬協議。（圖／記者湯興漢攝）

▲原本外界都相當樂觀看待罷工即將落幕，沒想到又逆轉。


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關鍵字：長榮,長榮罷工,桃園市空服員職業工會,逆轉

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