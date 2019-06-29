「秋後算帳」成為勞資再破局關鍵！工會批資方擺爛　向會員道歉：我錯了



▲工會幹部回到長榮罷工現場，宣布未完成簽訂協約的關鍵原因。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／南崁報導

長榮空服員罷工今（29日）第10天，當外界都以為是最後一天，卻在晚間宣告「繼續罷工！」工會幹部下午在桃園市政府與長榮資方簽訂團體協約卻失敗，22:00幹部們回到罷工棚現場，不僅再度向會員道歉「我錯了，應該相信你們」，更說明破局關鍵是針對「禁止秋後算帳」等內容，長榮資方幾乎不發一語，也沒提出對案，痛批根本毫無誠意。

桃職工會自昨28日晚間10時起歷經長達14小時馬拉松，投票結果為「同意接受公司方案」，下午宣布開票結果後，工會幹部與許多會員隨即在16:30出發前往桃園市政府，與長榮航空公司簽訂團體協約。而為了「帶著大家安全回到天空」確保會員權益，擬定白紙黑字過程十分謹慎，但歷經近5小時的勞資攻防，依然宣告失敗，讓工會決定「繼續罷工！」

工會幹部在晚間22:00回到罷工棚，對會員說明為什麼沒有簽成協約，指出資方針對「禁止秋後算帳」等協約，幾乎全程不發一語，僅表示無授權發言，直接約7月2日再度協商，其餘皆由律師代為發言。另外，長榮公司還希望工會簽訂「罷工預告條款」，也就是必須預告什麼時候罷工、如何罷工等。

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針對資方今討論團體協約時幾乎「不發一語」，甚至毫無準備任何協商對案，工會認為資方態度是「完全擺爛、毫無誠意」，因此罷工會繼續，讓長榮明白會員的決心。

工會律師表示，「禁止秋後算帳」是十分合理的要求，更提到會員們沒有不願意回家，但要抬頭挺胸地回家。而幹部也再度向會員道歉，「我真的錯了，以為昨日（28）長榮航空給出氣球⋯⋯我應該繼續相信妳們。」也說「我們約定好，直到簽訂合理的條約，才會離開這個罷工棚，你們說好不好？」會員們齊聲呼應，並且再次高喊「會員挺幹部！」「空服員，團結！空服員，戰鬥！長榮罷工，一定成功！」

桃空職工針對不秋後算帳提出的具體方案如下：

1.參與罷工會員之權益需恢復至罷工前狀態。

2.會員資格以及參與罷工有所疑義時，以工會認定為主。公司要同意開放GPM(group meeting)工會宣傳時間，每場30分鐘。

3. 公司不得對參與本次罷工之所有工會、工會會員、幹部以及協助人員為法律追訴及求償。

4.公司有經勞動部不當勞動行為裁決委員會認定構成不當勞動行為者，公司同意遵從裁決結果，不再進行後續救濟程序。

5.兩造同意遵守團體協約法第23條之和平義務。

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