更新／對流旺盛！新北、桃園15縣市大雨特報　「苗中彰投」大雷雨警戒

記者賴文萱／台北報導

午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，氣象局已針對新竹至嘉義地區及新北市、桃園、宜蘭、花蓮、南部山區等15縣市發布大雨特報，提醒民眾有局部大雨發生的機率，並注意雷擊及強陣風。

【16:50更新】：

氣象局針對台中市、彰化縣及雲林縣升級為豪雨特報，另外，竹苗及嘉義地區、新北、桃園、宜蘭、花蓮及南部山區持續發布大雨特報。

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午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（３０）日台中市、彰化縣及雲林縣有局部大雨或豪雨發生的機率，竹苗及嘉義地區、新北、桃園、宜蘭、花蓮及南部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

▲苗中彰投警戒大雷雨。（圖／中央氣象局）

【16:15更新】：氣象局針對「苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時00分止。

示警區域

●苗栗縣：苑裡鎮、通霄鎮、卓蘭鎮、大湖鄉、銅鑼鄉、三義鄉、泰安鄉

●台中市：中區、東區、南區、西區、北區、西屯區、南屯區、北屯區、豐原區、東勢區、大甲區、清水區、沙鹿區、后里區、神岡區、潭子區、大雅區、新社區、石岡區、外埔區、烏日區、太平區、大里區、和平區

●彰化縣：彰化市

●南投縣：國姓鄉

▲對流旺盛，15縣市發布大雨特報。（圖／資料照／記者季相儒攝）

▲15縣市大雨特報。（圖／中央氣象局）

氣象局指出，今天受偏南風影響，南部地區不定時會有局部短暫陣雨，其他地區則以多雲到晴為主，由於水氣偏多，午後各地出現短暫雷陣雨的機率相當高，尤其西半部地區及東半部山區容易有局部大雨發生。天氣持續悶熱，各地高溫在33至35度，尤其大台北盆地、花東縱谷及西半部近山區有機會出現36度以上高溫。

此外，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，未來將朝西北方向移動，雖然目前環境有利其發展，但在北上過程中，環境將愈來愈不利於發展，對於其未來變化請留意氣象局發布的最新預報。