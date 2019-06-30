　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

更新／對流旺盛！新北、桃園15縣市大雨特報　「苗中彰投」大雷雨警戒

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者賴文萱／台北報導

午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，氣象局已針對新竹至嘉義地區及新北市、桃園、宜蘭、花蓮、南部山區等15縣市發布大雨特報，提醒民眾有局部大雨發生的機率，並注意雷擊及強陣風。

【16:50更新】：

氣象局針對台中市、彰化縣及雲林縣升級為豪雨特報，另外，竹苗及嘉義地區、新北、桃園、宜蘭、花蓮及南部山區持續發布大雨特報。

請繼續往下閱讀...

午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（３０）日台中市、彰化縣及雲林縣有局部大雨或豪雨發生的機率，竹苗及嘉義地區、新北、桃園、宜蘭、花蓮及南部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

▲▼大雷雨即時訊息。（圖／中央氣象局）

▲苗中彰投警戒大雷雨。（圖／中央氣象局）

【16:15更新】：氣象局針對「苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時00分止。

示警區域
●苗栗縣：苑裡鎮、通霄鎮、卓蘭鎮、大湖鄉、銅鑼鄉、三義鄉、泰安鄉
●台中市：中區、東區、南區、西區、北區、西屯區、南屯區、北屯區、豐原區、東勢區、大甲區、清水區、沙鹿區、后里區、神岡區、潭子區、大雅區、新社區、石岡區、外埔區、烏日區、太平區、大里區、和平區
●彰化縣：彰化市
●南投縣：國姓鄉

▲▼瑪莉亞颱風,路人,行人,傘吹飛,大雨,颱風天。（圖／記者季相儒攝）

▲對流旺盛，15縣市發布大雨特報。（圖／資料照／記者季相儒攝）

▲▼大雨特報。（圖／中央氣象局）

▲15縣市大雨特報。（圖／中央氣象局）

氣象局指出，今天受偏南風影響，南部地區不定時會有局部短暫陣雨，其他地區則以多雲到晴為主，由於水氣偏多，午後各地出現短暫雷陣雨的機率相當高，尤其西半部地區及東半部山區容易有局部大雨發生。天氣持續悶熱，各地高溫在33至35度，尤其大台北盆地、花東縱谷及西半部近山區有機會出現36度以上高溫。

此外，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，未來將朝西北方向移動，雖然目前環境有利其發展，但在北上過程中，環境將愈來愈不利於發展，對於其未來變化請留意氣象局發布的最新預報。

ET快訊
隔1年回《玩很大》！Albee褲子太短　網狂盯右下角：快走光
「現場破12萬人」韓國瑜新竹造勢　主辦單位掀高潮...韓粉興
宋慧喬原拍完《男朋友》準備懷孕！韓記者：夫妻不和傳很久了

關鍵字：大雨特報,氣象局,氣象雲

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

一週沒回家吃飯！疼孫嬤撤小碗改用「這工具」裝白飯　他見狀嚇噴

長榮航空對所有空服員發出「關門簡訊」　即日起不再調查服勤意願

更新／對流旺盛！新北、桃園15縣市大雨特報　「苗中彰投」大雷雨警戒

80歲退伍老兵「神筆記曝光」網秒慚愧　一翻開...超多亮點萌炸：田馥甄寫2次

同學即時通上線「叮咚回笑臉」　她接到消息：不可能！那誰跟我聊天

機車族注意！北市寄2萬份「未定檢」通知書：按時檢驗以免受罰

影／領貨10分鐘出來！她驚見隔壁腳踏車「只剩前輪+鎖」超淒涼：該報警嗎

狠批政府對空服員罷工沒作為！　旅行業：罷工預告期講三年毫無改善

影／國中0朋友！黝黑眼鏡妹「神反差」強勢逆轉　7千網傻住：超猛潛力股阿

公民團體聯袂發動罷韓連署　命理師：可能總統初選、市長雙輸

怕熱阿金超享受！睡出風口饋頭 1個月後抽高15CM...塞不進去惹

Lulu面無表情神詮釋「3妮老師」　陳珊妮無奈：我有這樣嗎

Lulu嘻哈辮子頭登場表演！！　「飆唱2分鐘Rap」濃縮主持人的話

Lulu致敬蕭敬騰「倒著畫」　最後點一顆痣..根本超像XD

痛風系美食！板橋豪邁海鮮燒烤店 手掌大生蠔VS.手臂長烤蝦你選誰？

蔡依林《玫瑰少年》奪年度歌曲　瑪莎：去跟他抱一下...「謝謝緋聞網友阿信」

蔡依林壓軸登場開全麥　《怪美的》舞台超震撼

民眾挑戰超辣乾麵頻送醫 !　半年叫5趟救護車引發論戰

《玩命關頭：特別行動》終極版預告 - 7月31日 IMAX同步震撼登場

題目問文化...韓國瑜答毒品 離題大談「毒寶寶」問題

一週沒回家吃飯！疼孫嬤撤小碗改用「這工具」裝白飯　他見狀嚇噴

長榮航空對所有空服員發出「關門簡訊」　即日起不再調查服勤意願

更新／對流旺盛！新北、桃園15縣市大雨特報　「苗中彰投」大雷雨警戒

80歲退伍老兵「神筆記曝光」網秒慚愧　一翻開...超多亮點萌炸：田馥甄寫2次

同學即時通上線「叮咚回笑臉」　她接到消息：不可能！那誰跟我聊天

機車族注意！北市寄2萬份「未定檢」通知書：按時檢驗以免受罰

影／領貨10分鐘出來！她驚見隔壁腳踏車「只剩前輪+鎖」超淒涼：該報警嗎

狠批政府對空服員罷工沒作為！　旅行業：罷工預告期講三年毫無改善

影／國中0朋友！黝黑眼鏡妹「神反差」強勢逆轉　7千網傻住：超猛潛力股阿

公民團體聯袂發動罷韓連署　命理師：可能總統初選、市長雙輸

夢幻早秋精品包搶先看　Valentino、MJ大勢紅色忍不住想入手了

Volvo與Nvidia展開合作　共推自動駕駛卡車研發系統

月租3500！女房客養兒「炸屎垃圾山」欠2萬閃人　房東清完更崩潰...有無解魔咒

瑤瑤白T路邊被拍「驚見渾圓亮點」！　網友定格看：好透～

中職／彭政閔傷勢無礙正常練習　下半季拚2000安

新開幕！高雄都市叢林風餐廳　必吃奶油松露野菇厚培根管麵

盤點蔡依林金曲「超暖4大金句」！力挺弱勢：用同理心愛任何人

世展會受助童獲總統教育獎　夢想成為法官為弱勢兒童發聲

一週沒回家吃飯！疼孫嬤撤小碗改用「這工具」裝白飯　他見狀嚇噴

小松鼠卡鐵軌轉頭發現有鏡頭在拍　爬褲管放射粉紅光波

生活熱門新聞

4號颱風「木恩」不排除生成影響..

口嫌體正直！網紅約酸民開房間實..

長榮「18金釵」有人歸隊　3人..

勞資再度破局！長榮罷工確定繼續

國中0朋友！黝黑眼鏡妹神反差逆..

小資女給不出5K孝親費！母怒：..

員工把襪子丟烤箱　餐廳全店清潔

工會保18空服員　勞動部：新版..

土地公婆夢中微笑：送生日禮物！..

按醫院13樓電梯…阿伯「我要到..

無法同意3點要求！長榮：協商破..

罷工空服員被抓包已跳槽！星宇航..

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

罷工爆內鬨！空姐嗆帶風向、工會..

更多熱門

相關新聞

4號颱風「木恩」不排除生成影響台灣

中央氣象局預報員劉沛滕表示，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓有增強為颱風的機率，也不排除影響台灣；周二（7月2日）開始至周四（7月4日），熱帶低壓和南海的低壓帶引入水氣，中南部至花東有局部大雨發生的機率。氣象專家吳德榮說，此熱帶系統對台灣的威脅程度需密切觀察，周三（7月3日）至周六（7月6日）大氣環境轉為西南風，挾帶南海輸送而來的豐沛水氣，這段時間台灣容易有劇烈降雨。

雨區擴大15縣市！新竹台南豪大雨

午後雷陣雨來襲！11縣市大雨特報

11縣市亮「黃燈」警示　高溫飆36度

氣象局預估今年侵台颱風3至5個

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

G20各國領袖看呆　超正的她救世界

宋仲基瞞宋慧喬提離婚！協議內容有警告意味

4號颱風「木恩」不排除生成影響台灣

口嫌體正直！網紅約酸民開房間實錄

蔡依林被Cue上台「激擁阿信」：我的

伊拉克水庫乾涸　3400年前古王國驚喜現身

宋慧喬爆有公主病！宋仲基離婚前4個月挽救感情

「TOP 5星座」衰到9月底！

老了也要做閨蜜！7女砸1800萬蓋別墅

范冰冰超傷分手真相！出事後「李晨冷漠切割」

【金曲獎完整名單】蔡依林雙冠王奪年度專輯！　歌王Leo王、歌后林憶蓮

金曲慶功／Lulu一下台收「巨星簡訊」

長榮「18金釵」有人歸隊　3人輪班中

踢爆阿翔、Grace復合內幕！網目睹一切：很假

勞資再度破局！長榮罷工確定繼續

更多

最夯影音

更多

怕熱阿金超享受！睡出風口饋頭 1個月後抽高15CM...塞不進去惹

Lulu面無表情神詮釋「3妮老師」　陳珊妮無奈：我有這樣嗎

Lulu嘻哈辮子頭登場表演！！　「飆唱2分鐘Rap」濃縮主持人的話

Lulu致敬蕭敬騰「倒著畫」　最後點一顆痣..根本超像XD

痛風系美食！板橋豪邁海鮮燒烤店 手掌大生蠔VS.手臂長烤蝦你選誰？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面