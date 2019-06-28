罷工空服員被抓包已跳槽！　星宇航：過來後要體諒工作很辛苦

▲空服員工會23日到桃機，為罷工行動向地勤與旅客鞠躬致歉。（圖／翻攝自桃園市空服員職業工會粉專）

記者胡順惠／台北報導

桃園市空服員職業工會理事長廖以勤，23日與4名工會成員到桃園機場向旅客道歉，希望旅客不要責怪地勤，卻被眼尖網友發現，其中一名戴眼鏡的空服員，早已考取星宇航空空服員。早已考上星宇卻參與長榮罷工的行為，星宇航空公關長聶國維表示，屬於個人行為，希望該員加入星宇後能體諒航班是很辛苦的。

星宇航空確認，該員7月1日報到；長榮航空證實，該員26日已經離職。對於此次長榮工會希望參與公司治理，聶國維說，星宇航空也不會同意這件事，以星宇董事長張國煒的作風，會經常到第一線跟相關的空服員、機組員、機長等第一線人員溝通討論，以「走動式管理」消弭機組員間不必要的誤會，以及「下情不能上達」的困難。

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關於日支費的制定範圍，聶國維指出，會參考友航日支費方法，制定薪資標準。是否會先查詢空服員有沒有加入工會，他則回應，這不在星宇的考量範圍，因為加入工會成員很多，也不能一一去問，會產生沒有必要的誤會，服務熱誠才是最重要的，工作是很辛苦的，願意來星宇當夥伴都很歡迎。

▲星宇航空總經理翟健華、董事長張國煒、發言人聶國維。（圖／記者林敬旻攝）

▲星宇航空7月1日先有48人報到，此次被抓到現身罷工現場的空服員也在裡面。（圖／星宇航空提供）

星宇航空1月宣布招募空服員，經過嚴密的審核，只有120人錄取，7月1日先有48人報到。聶國維表示，徵選過程中注重專業技能與服務過程，將來會先飛短程東南亞航線，班表會比較辛苦，已經有先跟應徵人員說明，後續有2至3個月的訓練與考試。