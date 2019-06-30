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4號颱風「木恩」不排除生成影響台灣　吳德榮：周三起4天易有劇烈降雨

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局觀測，菲律賓東方海面的熱帶低壓向北北西移動，時速20公里。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員劉沛滕表示，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓有增強為颱風的機率，也不排除影響台灣；周二（7月2日）開始至周四（7月4日），熱帶低壓和南海的低壓帶引入水氣，中南部至花東有局部大雨發生的機率。氣象專家吳德榮說，此熱帶系統對台灣的威脅程度需密切觀察，周三（7月3日）至周六（7月6日）大氣環境轉為西南風，挾帶南海輸送而來的豐沛水氣，這段時間台灣容易有劇烈降雨。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（30日）風場吹偏南風到東南風，南部和花蓮、台東不定時會有南邊雲系移入而有短暫陣雨，至於全台還是以午後雷陣雨為主；今中午前後仍比較高溫炎熱，氣象局有對大台北、桃園和花東發布高溫資訊。

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▼若該熱帶低壓成颱，將是今年第4號颱風「木恩」。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼氣象局對熱帶低壓的最新一報路徑。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼美國颱風聯合警報中心對熱帶低壓的最新一報路徑。（圖／點圖可放大／翻攝JTWC）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局觀測，菲律賓東方海面的熱帶低壓向北北西移動，時速20公里。劉沛滕說，目前環境適合熱帶低壓發展，有變颱風的機率，但也有模式預測它會減弱，未來朝西北方移動，暫時對台灣沒有影響。若該熱帶低壓成颱，將是今年第4號颱風「木恩」（Mun，米克羅尼西亞提供，六月之意）。

劉沛滕表示，目前預測熱帶低壓的路徑有往巴士海峽，也有朝台灣東部海面而來，也有可能在接近台灣過程中減弱，若沒減弱就有影響台灣的可能，還要持續觀察。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼根據氣象局定量降水預報，今全台要注意午後雷陣雨。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

劉沛滕指出，周二前後開始至周四，南海的低壓帶和熱帶低壓的水氣都可能影響台灣，降雨以南部為主，其次為中部和花東，有局部大雨發生機率。

氣象局預報，周五（7月5日）至周六，台灣一帶西南風增強，進一步將更多暖濕水氣輸送至台灣，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，至於其他地區仍是午後雷雨的天氣型態。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，29日下午2時，美國颱風聯合警報中心（JTWC）把菲律賓東方海面的熱帶低壓升格為輕度颱風；日本氣象廳則至今晨2時仍維持熱帶低壓的強度，看法正好與第3號颱風「聖帕」當時相反。

吳德榮說，為何會如此？原因還是沒有觀測資料（飛機觀測）可以確定其結構、強度，各國利用「衛星雲型估計強度」的方法（Dvorak tech.），是無法避免主觀差異以致看法分歧，觀測資料不足更是模式模擬的誤差來源。

▼北部未來一周高溫33度以上。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮表示，最新各國（歐洲、美國、氣象局）模式模擬的「導引氣流」，與今晨2時氣象局潛勢預測圖類似，大致向西北遙指巴士海峽而來，但強度的模擬還是很分歧，此熱帶系統對台灣的威脅程度需密切觀察。

吳德榮指出，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，周一（7月1日）、周二熱帶系統接近並通過巴士海峽，東半部、南部有局部陣雨，西半部午後仍有局部陣雨或雷雨的機率，但影響程度得視熱帶低壓是否發展及有多接近，需持續觀察。

吳德榮說，周三至周六大氣環境轉為西南風，挾帶南海輸送而來的豐沛水氣，這段時間台灣容易有劇烈降雨，尤其在迎風面的西南部受影響更大；這段時間天氣的時空變化，模式模擬仍在調整，應持續觀察。

ET快訊
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4號颱風木恩不排除生成影響台灣　吳德榮：周三起4天易有劇烈降

關鍵字：氣象,氣象局,氣象雲,吳德榮,颱風

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