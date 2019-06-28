奉天宮「馨護臺灣 祈禱平安」　首站抵澎湖300人陪騎

▲▼ 新港奉天宮「馨護臺灣 祈禱平安」活動天上聖母聖駕28日抵達首站澎湖。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

奉天宮舉辦「馨護臺灣 祈禱平安」活動為慶祝媽祖蒞台400周年，以騎腳踏車方式繞行台、澎、金、馬、綠島等離島地區，首站來到澎湖縣，澎湖縣政府各級單位於澎湖天后宮前舉行媽祖蒞澎賜福巡安祈福典禮，並由澎湖縣長賴峰偉替龍頭車上匾額舉行揭匾儀式，此次活動將與離島的媽祖廟作交流，祈求天佑台灣、遠離災害。

新港奉天宮天上聖母聖駕與馨護臺灣工作團隊人員，28日上午搭乘雲豹輪抵達澎湖，由澎湖天后宮、南甲海靈殿、竹灣大義宮、東衛天后宮等宮廟一同於碼頭接駕，天上聖母隨即特別訂製的鳳尾鑾車，前往澎湖天后宮駐駕。

澎湖東衛天后宮媽祖將陪同新港媽與300多位的騎士一同賜福澎湖，28日晚間駐駕竹灣大義宮，接受信眾的膜拜，29日上午8點於大義宮鳴笛出發騎島賜福活動，中午駐駕湖西天后宮，預計下午抵達澎湖縣政府，以徒步的方式賜福馬公市區，分送媽祖平安符與紀念香火袋，讓新港媽的祝福傳播到全台各個角落。

奉天宮董事長何達煌指出，這次活動橫跨全台，範圍廣闊，加上信徒們相當熱情的參與騎乘腳踏車；在活動舉辦之前，由以擲茭杯方式、取得媽祖的同意後，開始執行整個祈福活動，新港奉天宮將走出一條保留傳統精神、以及創新文化的風格的「媽祖路」。