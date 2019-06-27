行員要請男的！臭嘴嬤銀行「辣開大砲」狂噴：女生沒用　人妻神回超療癒

▲人妻忍不住吐槽對方。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

一名人妻今早到銀行辦事，沒想到隔壁阿婆對著行員一路碎念，言語中充滿性別歧視及重男輕女的老觀念，尖酸刻薄的態度讓她忍無可忍，默默用對方聽得到的音量吐槽回去；而大票網友看完也超傻眼，直呼「自己是女人，瞧不起女人」、「她是原始人嗎？都什麼年代了」。

人妻在「爆廢公社」還原經過，當時隔壁阿婆像撿到槍一樣，突然開噴，「你們行員現在大部份都是男生啦！如果是我，我才不顧用女生，囉哩八嗦的理由請假一大堆，一下小孩、一下照顧家人，一下什麼的，女生沒什麼用，只會等老公養，公主病......。」

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眼看阿婆越講越起勁，盯著手機螢幕的她忍不住插話，「妳就不要當女生去變性啊」，此話一出對方立刻看向她，但隨後又轉回去繼續自言自語，「我昨天接到推銷電話，女生做這種工作薪水低有什麼用，這種是歐巴桑就可以做的工作，年輕女生要做這種工作，擺明就是要靠老公養，沒有用！」

▲感覺歐巴桑重男輕女的觀念很深。示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

莫名其妙的言論，再度燃起人妻內心的怒火，於是反酸回去，「那妳去啊！我接到一定馬上掛妳電話！」這次歐巴桑似乎也被惹毛，就這樣一直盯著她的側臉，讓她超毛，「現在想想，還好那個阿婆沒有抓狂打我。」

最後，她也不禁感嘆，「兩性平等而且職業不分貴賤，只有肯不肯做，還有年紀大也要記得更新腦袋。」對於阿嬤的言論，網友們也很反彈，「好討厭的阿婆」、「阿婆需要好好上一下性別平等課惹」、「惡婆婆大概也就這樣而已，女人為難女人，可悲老87」、「幸好我不認識阿婆，不然覺得丟臉」。

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