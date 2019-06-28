懷孕4個月！濃妝嬸「站很久腰很痠」逼讓座　白髮嬤29字神教訓…乘客爽歪

▲大嬸堅持要讓位給長輩！（示意圖／記者賴文萱攝）

網搜小組／綜合報導

「不能光憑椅子的顏色就要被別人公審！」今（28）日，一名女網友搭捷運淡水線，目擊大嬸脫序行徑，對著博愛座上的懷孕女子開罵，「妳們沒看到老人嗎？不需要讓座嗎？」結果一名阿嬤神回應，霸氣堵住大嬸的嘴，讓全車廂的人驚呆了。

一名女網友搭北捷行經紅樹林站時，赫見一名年約40至50歲的濃妝阿姨踩著高跟鞋進車廂，眼神直盯坐在博愛座的兩位女生，「一個戴口罩，一個身體看起來沒有特別異狀」，散發著不安氣氛。

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過了2站後，濃妝阿姨就站在博愛座前，氣得對2位女乘客大吼，「我跟妳們說啦，我注意妳們很久了啦，妳們沒看到老人嗎？不需要讓座嗎？」同時間也手指向10公尺外的位置，有一位白髮阿嬤正站在車廂角落，過程中不忘替自己叫屈，「妳們看不出來我也很老、需要讓位給我嗎？」

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▲只有有需要，任何人都可以坐博愛座！（示意圖／記者季相儒攝）

突如其來的飆罵，引發全車廂的人關注，坐在博愛座的其中一女子，無奈解釋「對不起，我懷孕四個月了…身體不是很舒服，還是我需要拿貼紙給您看？」另一名口罩女則迅速起身，走往別的車廂。

豈料，濃妝阿姨不肯罷休，繼續嗆聲「不是我要說啦，現在年輕人就是不會體諒老人啦，同是淡水人、同是台灣人，難道不用敬老尊賢、互相幫助嗎？我就是有年紀了，站那麼久腰很痠，還不會讓座，真的是…」碎碎唸之餘，她不忘招呼阿嬤來坐博愛座。

阿嬤站在10公尺外無故中槍，結果一句話神回應，讓全車廂拍手叫好，她語帶尷尬表示，「我不用啦，我是自己想站的才選這邊站啦，如果我想坐我會自己走過去…」只見濃妝阿姨秒臉垮，接著厚著臉皮坐在博愛座自言自語。原PO在臉書社團《細說淡水》描述整個過程，忍不住抱屈「一定要傷重到打石膏、貼孕婦貼紙、肚子大到不行才算是有資格坐在博愛座上的人嗎？」更直言，博愛座不該只是形式，不能光憑椅子的顏色就要被別人公審，「心態才是最重要的，不是嗎？」

▲不少網友發起廢除博愛座口號！（圖／翻攝細說淡水）

大批網友看完後，也火冒三丈回應「為老不尊，不值得禮讓，這種人是想要人讓座，並不是需要人讓座」、「博愛座本該廢除，只有有心，每個位子都能是博愛座」、「我之前懷孕坐在博愛座也是一堆人用異樣眼光看我，讓我不得不把好孕貼拿出來」、「我會按鈴通報司機，說有人失控在霸凌乘客」、「中氣十足還可以穿高跟鞋，感覺狀況不差！」、「腰會痠是因為穿高跟鞋吧」。

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