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弟弟進電梯一聞！年輕人妻「身上都是叔叔的味道」　神展開讓萬人笑翻

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▲▼電梯。（圖／pixabay）

▲原PO搭電梯時遇到天兵小弟弟，差點被對方的童言童語尷尬死。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

有時小孩無心的話語，會讓一旁的大人尷尬到爆！一名男網友抱怨，他日前搭電梯時，遇到一名帶著孩子的年輕人妻，沒想到弟弟突然大喊，「媽媽的身上都是叔叔的味道」，讓整個電梯的氣氛突然降到最低點。

該名男網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，他日前從11樓坐電梯往下時，突然9樓的一對母子進入電梯內，「媽媽大概30出頭，兒子大概大班或小一的年紀」。當弟弟一進電梯時，就聞到原PO身上的香水味，大喊，「有人噴香水！」

請繼續往下閱讀...

「是叔叔噴的」，原PO笑著跟弟弟解釋，人妻也帶著抱歉的眼神點頭示意；直到電梯停在8樓，另名男子進入電梯後，弟弟突然打破沉默說，「這個叔叔香水味道跟爸爸的不一樣」、「我在媽媽身上常常聞到這個叔叔的香水味」，此時電梯內的4個人都瞬間沉默，人妻也急著解釋說，「沒有啦，香水味都差不多啊」，8樓的鄰居也偷偷喵著原PO。

▲▼草，香水，香氛。（圖／pixabay）

▲弟弟認為，媽媽身上常聞到的香水味不是爸爸的，而是叔叔的。（示意圖／pixabay）

弟弟實在無法接受媽媽的解釋，不斷在電梯內大喊，「不一樣！爸爸的香水味道比較濃，媽媽的身上都是叔叔的味道」、「是叔叔的、叔叔的、叔叔的」，一路從8樓哭喊到1樓，讓原PO感嘆，「我第一次覺得電梯八樓到一樓的時間那麼久…我超想用電梯門夾爆那小孩的頭」。

該文PO出短短3小時就吸引1.5萬名網友按讚留言，「弟弟太直白，媽媽的臉綠了」、「你該慶幸爸爸沒有一起搭電梯」、「我比較想知道媽媽正不正」、「小孩不會說謊錒 所以小王是你？」、「叔叔表示無辜」、「8樓的回家肯定會跟老婆說八卦」。

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關鍵字：電梯,香水,爆廢公社,人妻,叔叔,味道

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